Τι συμβαίνει όταν μια κοινότητα, στο όνομα της τάξης και της ηθικής, αρχίζει σταδιακά να αποδέχεται τη βία; Αυτό το σκοτεινό ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα του Dogville, του Lars von Trier, που μεταφέρεται στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη.

Η νέα παράσταση, βασισμένη στη θεατρική διασκευή του Christian Lollike, κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 και επιχειρεί να αναμετρηθεί με έναν από τους πιο ακραίους και αμφίσημους κόσμους του σύγχρονου κινηματογράφου, μετατρέποντάς τον σε μια ζωντανή σκηνική εμπειρία.

Στο Dogville, έναν τόπο σχεδόν ανύπαρκτο πάνω στη σκηνή αλλά ασφυκτικά παρόντα μέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων του, ο Μπινιάρης εστιάζει στις αόρατες δυνάμεις που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μιας κλειστής κοινωνίας. Ο φόβος, η εξουσία, η συνενοχή και η βία περνούν από τις λέξεις και τις πράξεις στα σώματα των ηθοποιών, δημιουργώντας ένα διαρκώς εντεινόμενο πεδίο έντασης. Έναν κόσμο όπου τα όρια ανάμεσα στο θύμα και τον θύτη, την καλοσύνη και την εκμετάλλευση, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση αρχίζουν να θολώνουν.

Παίζουν (Με αλφαβητική σειρά)

Γιάννης Αναστασάκης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Μαρία Βούρου, Μαντώ Γιαννίκου, Μυρτώ Γκόνη, Αλεξάνδρα Καζάζου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Άιντι Ορμένι, Μάριος Παναγιώτου, Άρης Παπαϊωάννου, Φώτης Στρατηγός, Γιώργος Συμεωνίδης, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Πηνελόπη Τσιλίκα.

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία- Διασκευή: Άρης Μπινιάρης

Δραματουργία: Έρι Κύργια

Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Ρέγκλης

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Σχεδιασμός ήχου: Νικόλας Καζάζης

Μάσκες: Δήμητρα Καίσαρη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ναυσικά Κίρκη

Α’ Βοηθός σκηνογράφου: Κατερίνα Στελλάτου

Β’ Βοηθός σκηνογράφου: Ελευθερία Τζήκα

Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Βοηθός κινησιολόγου: Μαργαρίτα Μπουγιούκα

Art direction promo: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Photo/ Video promo: Θωμάς Παλυβός

Σχεδιασμός μακιγιάζ promo: Ευγενία Φραγκάκη

Σχεδιασμός μαλλιών promo: Αθηνά Λάμπρου

Επικοινωνία – Media Ralations: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Εκτέλεση παραγωγής: Γιάννης Κουλούρης

Διοίκηση – Νομικές Υποθέσεις: Καλλιόπη Κοτζαηλία

Διαχείριση παραγωγών – Οικονομική Διεύθυνση: Βασιλική Νότου

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

INFO

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35

Στάση Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή 3 (μπλέ) – τερματικός

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20.30

Σάββατο 17.30 & 21.00

Ταμείο Θεάτρου:

2104143 310 | tickets@dithepi.gr

Εντός του Δημοτικού Θεάτρου – Κεντρική Είσοδος

Link προπώλησης

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/dogville-se-skinothesia-ari-mpiniari/