Μετά τον επιτυχημένο περσινό κύκλο παραστάσεων, η site-specific παράσταση Δωρεάν χώμα για όλους (Τώρα αρχίζω να σε βλέπω κάπως καλύτερα), επιστρέφει για 6 μόνο παραστάσεις στην Κάμιρο σε σκηνοθεσία Ελένης Μποζά και ερμηνεία Κωνσταντίνου Τσονόπουλου.

Εμπνευσμένη από τον νέο χώρο που την φιλοξενεί, η παράσταση δεν αποτελεί μια επανάληψη της περσινής, αλλά μεταμορφώνεται, γεννώντας μια νέα εμπειρία. Η νέα, δεύτερη εκδοχή πατάει στα ίχνη της αρχικής, αποκτά νέο σώμα και προσκαλεί το κοινό να την ανακαλύψει από την αρχή.

Σε έναν τόπο όπου όλοι είμαστε μόνοι, ένας άνθρωπος διεκδικεί, διασχίζοντας ένα κατώφλι, να μοιραστεί για λίγο τη μοναξιά του με τη μοναξιά των άλλων. Να μετατρέψει τη διαδικασία της άσκοπης περιπλάνησης σε μορφή κοινής ελευθερίας.

Σε αυτό τον σύγχρονο κόσμο που έχεις την αίσθηση όλο και περισσότερο ότι ακροβατείς στο περιθώριο της κοινωνίας, το μόνο που είναι σίγουρο ότι συμβαίνει είναι αυτό που υποστηρίζει ο Zygmunt Bauman: παρατηρείς τους ανθρώπους που είναι “έξω” από την κοινωνία και λες δε θα γίνω σαν κι αυτούς, θα έχω λογαριασμό στην τράπεζα, κινητό, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό που φοβάσαι είναι μη γίνεις ένας από αυτούς τους άλλους, τους αόρατους απ’ το σύστημα. Πείθεις τον εαυτό σου ότι δεν είσαι ένας από αυτούς.Θέλεις να πιστεύεις ότι είσαι ορατός. Πόσο αλήθεια είναι αυτό;

Συντελεστές:

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Ελένη Μποζά

Δραματουργία παράστασης: Ελένη Μποζά, Κωνσταντίνος Τσονόπουλος

Ερμηνεύει: Κωνσταντίνος Τσονόπουλος

Φωτιστική Επιμέλεια: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Βοηθοί Σκηνοθέτη:Σοφία Μιχελινάκη, Άννα Ρηγότω Μαμαλούδη, Μαριλένα Καρίμπα

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Καρδακάρης

Φωτογραφία Αφίσας: Αναστασία Γιαννάκη

Σχεδιασμός αφίσας: Φίλιππος Κοκκαλιάρης

Υπεύθυνος Παραγωγής: Αλέξανδρος Τηλιόπουλος

Δημόσιες σχέσεις: Χρύσα Ματσαγκάνη

Μια παραγωγή του OpboStudio

Πληροφορίες Παράστασης

Παραστάσεις: Από Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Σάββατο και Κυριακή στις 21:00

Διάρκεια παράστασης : 55 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος 12€

Φοιτητικό/ανέργων 8€

Προπώληση εισιτηρίων:ticketservices

https://www.ticketservices.gr/event/kamiros-dorean-xoma-gia-olous/?lang=el

Κάμιρος: Ιθάκης 32, Αθήνα

Πληροφορίες: Τηλ.: 2117251384