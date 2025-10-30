Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 επανέρχεται το μέτρο της δωρεάν εισόδου σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η ελεύθερη είσοδος ισχύει κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη στις εξής ημερομηνίες:

-Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ. είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.

-Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου για όλους τους επισκέπτες η 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή), η 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη για ελεύθερη είσοδο.

Οι επίσημες ημέρες δωρεάν εισόδου του Μουσείου Ακρόπολης είναι οι εξής:

-καθ’ όλο το ωράριο: 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη) 25 Μαρτίου, 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων) και 28 Οκτωβρίου,

-για μέρος του ωραρίου: Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.