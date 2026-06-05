Με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και την άνετη προσέλευση του κοινού στις παραστάσεις της Πειραιώς 260, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου μεριμνά για τη στάθμευση και τη μετακίνηση των θεατών. Για τους κατόχους εισιτηρίων των εκδηλώσεων, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Χώρος Στάθμευσης: Διατίθεται δωρεάν 24ωρο υπαίθριο οργανωμένο parking στην είσοδο της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (Τζων Κένεντυ 4, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233 Αθήνα).

Μετακίνηση: Η μεταφορά από τον χώρο στάθμευσης προς την είσοδο του Φεστιβάλ (επί της Σπύρου Πολυκράτη) και αντίστροφα, πραγματοποιείται δωρεάν με shuttle bus.

Δρομολόγια Shuttle Bus

Έναρξη (από το parking προς την είσοδο του Φεστιβάλ): 19:00

Λήξη (από την είσοδο του Φεστιβάλ προς το parking): 00:30

Παράταση δρομολογίων: Για τις βραδιές που περιλαμβάνουν συναυλίες AFTER ή προβολές της ενότητας «Έναστρος ουρανός -Έναστρες νύχτες», τα δρομολόγια παρατείνονται έως τις 02:30.

Σημείωση: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, συνιστάται οι επιβάτες των ΙΧ να αποβιβάζονται στην είσοδο του Φεστιβάλ (επί της Σπύρου Πολυκράτη) και στη συνέχεια ο οδηγός να μεταφέρει μόνος του το όχημα στον χώρο στάθμευσης.