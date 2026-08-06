Η υποχώρηση των νερών στον Δούναβη έφερε στο φως τμήματα από τη βάση της ιστορικής Γέφυρας του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄. Το γεγονός αυτό προσφέρει στους Βούλγαρους ερευνητές μια μοναδική αφορμή να εξετάσουν από κοντά ένα από τα πιο επιβλητικά τεχνικά έργα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η εμφάνιση των θεμελίων συνδέεται άμεσα με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ισχυρό κύμα καύσωνα προκάλεσε εκτεταμένη ξηρασία, επηρεάζοντας δραστικά τη ροή και τη στάθμη κομβικών πλωτών αρτηριών της ηπείρου, όπως ο Δούναβης και ο Ρήνος.

Φωτογραφίες από τα τεχνικά έργα που ήρθαν στο φως:







Еха!

На 4.08. екип на Регионален исторически музей – Плевен документира културните останки (базите) на Константиновия мост при античната столица Улпия Ескус (с. Гиген).

Мостът е най-дългото мостово съоръжение през р. Дунав, открит на 5 юли 328 г. от император Константин I. pic.twitter.com/SulQykXWp2 — Venelin Molnar (@VenelinMolnar) August 6, 2026

Όπως επισήμανε ο Πάβελ Ποπόφ, από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο του Πλέβεν, πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια συγκυρία, καθώς η υποχώρηση του νερού φανερώνει προσωρινά ένα μνημείο που παραμένει συνήθως αθέατο. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στους επιστήμονες να καταγράψουν και να αναλύσουν το κτίσμα απευθείας στο φυσικό του περιβάλλον.

Η λίθινη κατασκευή ανεγέρθηκε κατόπιν διαταγής του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ και παραδόθηκε το 328 μ.Χ., γεφυρώνοντας την απόσταση ανάμεσα στην αρχαία Ούλπια Οίσκο και τη Σουκιδάβα (στη σημερινή ρουμανική επικράτεια).

Με συνολικό μήκος που ξεπερνούσε τα δύο χιλιόμετρα, κατατάσσεται στις μεγαλύτερες γέφυρες του αρχαίου κόσμου, αν και η λειτουργία της διήρκεσε μόλις λίγες δεκαετίες, μέχρι την πιθανή καταστροφή της γύρω στο 367 μ.Χ.