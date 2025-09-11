Ώρα 10 το βράδυ στη Δράμα και εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Γυμνάσιο Αρρένων. Πίσω από τη μαύρη καγκελόπορτα της εισόδου, που οδηγεί στον αναπλασμένο αύλειο χώρο -έργο του αείμνηστου προέδρου της RAYCAP και μεγάλου ευεργέτη της πόλης, Κώστα Αποστολίδη- έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη του 48ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας. Σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το πρόγραμμα που αφορά ταινίες Δραμινών δημιουργών, οι οποίες «γεννήθηκαν» μέσα από το Κινηματογραφικό Εργαστήριο Μικρού Μήκους του Φεστιβάλ.

Με την έναρξη των προβολών, οι αντιδράσεις του κοινού είναι ενθουσιώδεις. Η ποιότητα των ταινιών εντυπωσιάζει, ενώ η αναγνώριση γνωστών προσώπων και σημείων της πόλης -καθώς τα γυρίσματα έγιναν εξ ολοκλήρου στη Δράμα- δημιουργεί μια ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση.

«Πρόκειται για ένα ευρύ πρόγραμμα workshop, που απευθύνεται στην κοινωνία της Δράμας. Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν κατά πολύ τις δυνατότητές μας. Αν και αρχικά σχεδιάζαμε να δεχθούμε 20 άτομα, τελικά φτάσαμε στους 30», εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Πέτρος Παρασκευαΐδης.

«Ξεκινήσαμε τον Φεβρουάριο και οι συναντήσεις μας ήταν εβδομαδιαίες -μερικές φορές και συχνότερες- είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά», αναφέρει ο Δραμινός οδοντίατρος Αλέξανδρος Βαμβακίδης, λίγο πριν από την προβολή της δικής του ταινίας, με τίτλο «Στο δέντρο». Τονίζει ότι η εμπειρία ήταν μοναδική και ευχαριστεί τους μέντορες της ομάδας: τον σεναριογράφο και καθηγητή σεναρίου στο Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ Παναγιώτη Ιωσηφέλη, που τους καθοδήγησε τους πρώτους μήνες του προγράμματος, καθώς και τον Βασίλη Λουλέ, ο οποίος από τον Μάρτιο ανέλαβε να τους μυήσει στη σκηνοθεσία και τα γυρίσματα.

Από το εργαστήριο, που προσφέρθηκε δωρεάν στους δημότες, προέκυψαν φέτος εννέα ολοκληρωμένες ταινίες, που καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό. Σύμφωνα με τον κ. Παρασκευαΐδη, την επόμενη χρονιά οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους επαγγελματικό εξοπλισμό -κάμερες και drone- ενώ θα δημιουργηθεί και τμήμα επόμενου επιπέδου, για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν.

Προετοιμασία των παιδιών για να γίνουν τα μελλοντικά στελέχη του Φεστιβάλ

Το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι μία από τις δράσεις με τις οποίες το Φεστιβάλ ανοίγει ακόμη περισσότερο στην κοινωνία που το γέννησε και το φιλοξενεί επί σχεδόν μισό αιώνα. «Θεωρώ ότι παλαιότερα το Φεστιβάλ είχε υψώσει γύρω του έναν φράχτη, τον οποίο κάποιοι Δραμινοί ή επισκέπτες από τους γύρω νομούς πλησίαζαν για να δουν τι συμβαίνει μέσα. Η διαφορά σήμερα είναι ότι εμείς ρίξαμε αυτόν τον φράχτη, ώστε ο κόσμος να μπορεί να συμμετέχει ενεργά», υπογραμμίζει ο κ. Παρασκευαΐδης.

Μία από τις σημαντικές δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον κινηματογράφο. Το πρόγραμμα Κινηματογραφοθεραπείας (Cinematherapy) αναμορφώθηκε και εφαρμόστηκε την περασμένη σχολική χρονιά σε 36 δημοτικά σχολεία (53 τμήματα) και σε 26 γυμνάσια και λύκεια (45 τμήματα) του νομού Δράμας. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλήθηκαν ταινίες με θεματικές που άγγιζαν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των μαθητών: τη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, την ψηφιακή υπερπραγματικότητα και την εξάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την περιθωριοποίηση, την παραβατικότητα, τη χρήση ουσιών, τους οικογενειακούς δεσμούς και τα κοινωνικά στερεότυπα. Ακολούθησε συζήτηση μέσα στην τάξη, παρουσία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, ενώ τα θέματα βιώθηκαν ενεργητικά μέσα από θεατρικά παιχνίδια και ασκήσεις δημιουργικής γραφής και έκφρασης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα «Μικρές Ταινίες, Μεγάλα Όνειρα» έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές δημοτικού να ζήσουν την εμπειρία του κινηματογράφου σε ένα αυθεντικό φεστιβαλικό περιβάλλον. Παρακολούθησαν επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους που ανέδειξαν τη δύναμη της εικόνας, της αφήγησης και της φαντασίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη δημιουργική τους σκέψη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης και 3D Animation, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στόχος του είναι η γνωριμία της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και η κριτική προσέγγιση της χρήσης της στην παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου. Σε βάθος χρόνου, προγραμματίζεται οι ίδιοι οι μαθητές -με τη στήριξη επιμορφωμένων εκπαιδευτικών- να δημιουργήσουν μια ταινία animation.

«Αυτά τα παιδιά που σήμερα είναι 10-15 χρονών, σε λίγα χρόνια θα στηρίξουν τα επόμενα φεστιβάλ. Εμείς έχουμε την ηθική υποχρέωση να προετοιμάσουμε την επόμενη γενιά και στη συνέχεια ο καθένας θα βρει τον ρόλο του μέσα στη διοργάνωση: άλλος ως ταξιθέτης, άλλος ως σκηνοθέτης, άλλος ως καλλιτεχνικός διευθυντής», σημειώνει ο κ. Παρασκευαΐδης.

Ενδεικτική της ενεργής συμμετοχής μαθητών ήταν και η συμβολή τους στο πρόγραμμα «Kiddo», το νεότερο από τα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ, το οποίο απευθύνεται πρωτίστως σε νεανικό κοινό. Η κριτική επιτροπή που ανέλαβε να επιλέξει την καλύτερη ταινία αποτελείται από πέντε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης: τη 13χρονη Βαγγελιώ, τις δύο Αναστασίες από τη ΣΤ’ Δημοτικού, τη 16χρονη Ουρανία και τον μαθητή της Γ’ Λυκείου Χρήστο. «Είμαστε πανέτοιμοι και έχουμε επίγνωση της ευθύνης μας, αφού κάποιοι άνθρωποι επένδυσαν πολύ χρόνο και χρήμα για να δημιουργήσουν αυτές τις ταινίες», δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγο πριν από την πρώτη προβολή.

Οικονομικό αποτύπωμα και πληρότητα στα ξενοδοχεία

Πέρα από το αμιγώς κινηματογραφικό κομμάτι και την προσέλκυση κοινού στις αίθουσες και στους υπαίθριους χώρους -το Γυμνάσιο Αρρένων, τον θερινό κινηματογράφο «Αλέξανδρο» στον δημοτικό κήπο και τον κήπο του πολιτιστικού χώρου «ΚΥΚΛΩΨ»- το Φεστιβάλ αφήνει έντονο αποτύπωμα και στην οικονομική ζωή της πόλης.

«Για ένα δεκαήμερο, τα ξενοδοχεία της περιοχής γεμίζουν είτε από καλεσμένους της διοργάνωσης είτε από επισκέπτες που έρχονται για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις», τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας Άγγελος Καλλίας. «Το Φεστιβάλ έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα, κάτι που δεν υπήρχε παλαιότερα. Αυτό δίνει προστιθέμενη αξία τόσο στον τόπο όσο και στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία εκείνης της περιόδου», προσθέτει.

Ο ίδιος εξηγεί ότι κάθε επιτυχημένη εκδήλωση μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής: ικανοποιημένοι επισκέπτες είναι πιθανό να επιστρέψουν ή να συστήσουν την εμπειρία τους σε άλλους. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη παράλληλων δράσεων που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δράμας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο μικρός αριθμός ξενοδοχείων δεν επαρκεί πάντα για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε κλίνες -όπως συμβαίνει τις περιόδους του Φεστιβάλ, της «Ονειρούπολης» ή της «Δραμοινογνωσίας»- όμως οι επιχειρηματίες διστάζουν να επενδύσουν σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς δεν θα μπορούσαν να στηριχθούν τον υπόλοιπο χρόνο.