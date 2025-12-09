«Dream Team» στο θέατρο Άβατον

Η θεατρική παράσταση «Dream Team» σε σκηνοθεσία Μαρίας Κουϊμτσίδη θα παίζεται στο Θέατρο Άβατον από τις 23 Δεκεμβρίου και κάθε Τρίτη.

Μια παρέα. Έξι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Ένα σπίτι. Τι μπορεί να πάει στραβά όταν έξι άτομα αποφασίζουν να συγκατοικήσουν κάτω από την ίδια στέγη; Πόσο καθαρά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια σχέση που έχει ήδη φθαρεί; Πολλά ερωτήματα – χωρίς άμεσες απαντήσεις – γεννιούνται μέσα από μια καθημερινή κωμωδία καταστάσεων με έντονες δόσεις συναισθηματισμού.

Κείμενο: Ζωή Σταθοπούλου

Σκηνοθεσία: Μαρία Κουϊμτσίδη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ζωή Σταθοπούλου

Παίζουν οι (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Βερβέρης, Αγγελική Λεβογιάννη, Λιλή Μπροτζάκη, Ευδοκία Νισυροπούλου, Σαράντης Ντελής, Ζωή Σταθοπούλου

Σκηνογραφία: Αγγελική Λεβογιάννη

Μουσική: Σοφία Ρουμπάτη

Φωτογραφίες: Οδυσσέας Καραδής

Τρέιλερ: Άγγελος Παπαδόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας: Παναγιώτα Προκοπίου

Φωτισμός: Γιώργος Ψυχράμης

Μακιγιάζ: Έλενα Μαρά

Οργάνωση παραγωγής: Ζωή Σταθοπούλου

Χορηγός επικοινωνίας: Polis View Web Radio

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νταίζη Λεμπέση

Εταιρία παραγωγής: Roam Theater Productions

Ημέρες & ώρες Παράστασης:

23 & 30/12, 06, 13, 20, 27/01, 03 & 10/02

Μόνο Τρίτες

21:15

Διάρκεια: 115-120 λεπτά χωρίς διάλειμμα

https://www.more.com/gr-el/theater/dream-team