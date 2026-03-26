Η Duffy, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της βρετανικής ποπ σκηνής, απομακρύνθηκε ξαφνικά από τα φώτα της δημοσιότητας στο απόγειο της καριέρας της, αφήνοντας πίσω της πολλά ερωτήματα.

Η εκτόξευσή της ήρθε το 2008, όταν το τραγούδι Mercy γνώρισε τεράστια επιτυχία και την καθιέρωσε διεθνώς. Το πρώτο της άλμπουμ, Rockferry, απέσπασε σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων Grammy Awards και Brit Awards, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

Σε νεαρή ηλικία, φαινόταν πως είχε μπροστά της μια σπουδαία πορεία, αποτελώντας μέρος μιας γενιάς καλλιτεχνών που σημάδεψαν τη βρετανική μουσική, όπως η Amy Winehouse και η Adele.

Παρόλα αυτά, μετά την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου της, Endlessly, το 2010, η παρουσία της μειώθηκε δραστικά. Σταμάτησε τις δημόσιες εμφανίσεις και κάθε νέα καλλιτεχνική δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε πολλούς να αναρωτιούνται για την απουσία της. Ήταν μόλις 26 ετών όταν εξαφανίστηκε από το προσκήνιο.

Η απάντηση ήρθε χρόνια αργότερα, το 2020, όταν η ίδια αποκάλυψε ότι είχε βιώσει μια τραυματική εμπειρία απαγωγής και κακοποίησης, η οποία την οδήγησε να αποσυρθεί και να επικεντρωθεί στην αποκατάστασή της.

Όπως περιέγραψε, το περιστατικό συνέβη την περίοδο των γενεθλίων της, όταν ναρκώθηκε σε ένα εστιατόριο και μεταφέρθηκε σε άλλη χώρα χωρίς να έχει επίγνωση του τι συνέβαινε. Για ένα διάστημα κρατήθηκε παρά τη θέλησή της και υπέστη βία -μια εμπειρία που, όπως ανέφερε, επηρέασε βαθιά τη ζωή και την ψυχική της ισορροπία.

Χρειάστηκαν χρόνια μέχρι να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά για όσα έζησε, δίνοντας έμφαση στη δύσκολη αλλά σταδιακή πορεία της προς την ανάρρωση. Όπως έχει δηλώσει, η εμπειρία αυτή της στέρησε για μεγάλο διάστημα την αίσθηση ασφάλειας και ελευθερίας, επηρεάζοντας καθοριστικά την προσωπική και καλλιτεχνική της διαδρομή.

Σήμερα, φαίνεται πως είναι έτοιμη να μοιραστεί πιο ολοκληρωμένα την ιστορία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με τη Disney+, το οποίο θα καταγράφει τόσο την εντυπωσιακή άνοδο της καριέρας της όσο και την προσωπική της δοκιμασία.

Η παραγωγή αναμένεται να φωτίσει άγνωστες πτυχές της ζωής της, από τα πρώτα της βήματα μέχρι την ξαφνική εξαφάνισή της από τη μουσική σκηνή, αλλά και την πορεία της επιστροφής της, συνδέοντας με συνοχή τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και την καριέρα της.

“Mercy” singer Duffy is set to tell her story in a new Disney+ documentary after stepping away from music in 2011 after being kidnapped and sexually assaulted. Duffy will be “speaking about what’s happened to her for the first time.”https://t.co/3bPFSAO8YX — Variety (@Variety) March 25, 2026

