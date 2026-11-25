Ένα νέο teaser, διάρκειας 60 δευτερολέπτων, για το «Dune: Part Three» κυκλοφόρησαν οι Warner Bros. Pictures και Legendary Pictures, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της τριλογίας του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ.

Η ταινία αντλεί την έμπνευσή της από το μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ, ενώ το σενάριο υπογράφουν από κοινού ο Βιλνέβ και ο Μπράιαν Κ. Βον. Η ιστορία εκτυλίσσεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two» και εστιάζει στις σκοτεινές και απρόβλεπτες συνέπειες που ακολουθούν την άνοδο του Πολ Ατρείδη στην εξουσία.

Πρωταγωνιστούν ο Τίμοθι Σαλαμέ, η Zendaya, ο Τζέισον Μομόα, η Φλόρενς Πιου, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, ο Ισαάκ ντε Μπανκολέ, η Σαρλότ Ράμπλινγκ, η Άνια Τέιλορ-Τζόι, ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο βραβευμένος με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέ.

Όπως αναφέρει το Dark Horizons, το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας γυρίστηκε σε φιλμ 65mm, με επιλεγμένες σεκάνς σε 15/70mm IMAX ενώ οι σκηνές της ερήμου έχουν αποτυπωθεί σε IMAX Digital.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ως αδίστακτος πλέον Αυτοκράτορας, ο Paul Atreides καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της βασιλείας του καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, νέες τρομακτικές απειλές αναδύονται και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε σκιά. Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την επανεμφάνιση της χαμένης του αγάπης, εμπλέκεται σε μια τεράστια συνωμοσία με την Chani να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου που ξετυλίγεται. Καθώς οι εχθροί πλησιάζουν, ο Paul πρέπει να αντιμετωπίσει το πραγματικό κόστος της εξουσίας και τη μοίρα εκείνων που αγαπά περισσότερο».

Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.