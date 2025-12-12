Σε ατμόσφαιρα σεβασμού και βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής «Δύναμη Ψυχής» του Τριαντάφυλλου Ηλιάδη, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης. Η πρωτοβουλία της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης συγκέντρωσε πλήθος επισκεπτών και εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της περιοχής, υπογραμμίζοντας το ισχυρό ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για μια δράση που συνδυάζει τον πολιτισμό με την έμπνευση.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία πολλών τοπικών φορέων της πόλης. Προηγήθηκε αγιασμός, που τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονα, δίνοντας έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τόνο στην τελετή. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο διοικητής της ΑΣΔΙΘ Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Πολυξένη Μπρίκα, ο δήμαρχος Αβδήρων Γεώργιος Τσιτηρίδης, καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί της Διοίκησης.

Ο Τριαντάφυλλος Ηλιάδης αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες και φωτεινές μορφές της ελληνικής καλλιτεχνικής κοινότητας. Γεννημένος το 1950 στον Πετεινό Ξάνθης, μεγαλωμένος σε μια αγροτική οικογένεια και ζώντας από μικρή ηλικία με σοβαρή αναπηρία στα χέρια και στο πόδι, βρήκε στη ζωγραφική όχι μόνο ένα μέσο έκφρασης αλλά και μια βαθιά πηγή αισιοδοξίας. Από παιδί άρχισε να ζωγραφίζει με το στόμα, μετατρέποντας τη σωματική δυσκολία σε δημιουργική δύναμη. Η τεχνική του, προϊόν επιμονής και εσωτερικής αντοχής, τον οδήγησε ήδη από το 1967 σε επαφή με τη Διεθνή Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών V.D.M.F.K., στην οποία έγινε τακτικό μέλος το 1970, μια σχέση που συνοδεύει μέχρι σήμερα την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Η πορεία του είναι πολυεπίπεδη και διεθνώς αναγνωρισμένη. Έχει παρουσιάσει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε πολλές χώρες, λαμβάνοντας διακρίσεις και θετικά σχόλια από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ανάμεσα στους σημαντικούς σταθμούς είναι η συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο το 1994, η τιμητική εκδήλωση του δήμου Θέρμης το 1996, οι συμμετοχές του σε διεθνείς εκθέσεις στη Βιέννη το 1997 και το 2007, καθώς και η ιδιαίτερα επιτυχημένη ατομική έκθεση που πραγματοποίησε στην Ξάνθη το 1997, προσελκύοντας περισσότερους από 20.000 επισκέπτες. Η κορύφωση αυτής της αναγνώρισης ήρθε το 1998, όταν τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών (https://www.triantafillos-il.com/).

Η νέα του έκθεση «Δύναμη Ψυχής» έρχεται ως φυσική συνέχεια αυτής της μακράς και φορτισμένης πορείας. Τα έργα του, γεμάτα χρώμα, λεπτομέρεια και συναισθηματική καθαρότητα, αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την τεχνική αρτιότητα ενός ζωγράφου που δουλεύει με το στόμα, αλλά και την αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου που μετουσιώνει τις δυσκολίες σε δημιουργία.

Η παρουσίαση στην Ξάνθη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί επιστροφή στον τόπο καταγωγής του καλλιτέχνη, συνδέοντας την προσωπική του ιστορία με την πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο ενός ανθρώπου, που μετατρέπει τη δύναμη ψυχής σε τέχνη και την τέχνη σε πηγή έμπνευσης για όλους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ