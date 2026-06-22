Με ένα πολυθεματικό περίπτερο που ανέδειξε τον πλούτο και τη δυναμική της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και με παράλληλες εκδηλώσεις και διαδραστικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, η Ελλάδα συμμετείχε στην 32η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Πεκίνου από 17 έως 21 Ιουνίου.

Το ελληνικό περίπτερο, που οργάνωσε και στελέχωσε για μία ακόμα χρονιά η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κίνα, έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει αρκετά από τα πλέον αντιπροσωπευτικά έργα της κλασσικής και σύγχρονης Ελληνικής Γραμματείας, επιλεγμένες εκδόσεις για την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία και την τέχνη, ελληνικούς τίτλους για παιδιά και νέους, καθώς και μεταφράσεις Ελλήνων συγγραφέων και κινεζικές εκδόσεις με θέμα την Ελλάδα.

«Για την Ελλάδα και την Κίνα, ο πολιτισμός έχει τεράστια προστιθέμενη αξία, έχουμε τεράστια κατανόηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της δυνατότητας, αυτή η κληρονομιά να συμβάλλει σε ένα καλύτερο μέλλον. Το βιβλίο είναι ένα όχημα πολιτισμού, μέσω του οποίου οι πολίτες της μίας χώρας μπορούν να κατανοήσουν την άλλη, ένας προνομιακός τομέας πολιτιστικών ανταλλαγών», δήλωσε σε κινεζικά ΜΜΕ ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα, Δρ. Ευγένιος Καλπύρης, κατά τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου. Ο Έλληνας πρέσβης τόνισε επίσης την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί και από τις δύο χώρες στις απευθείας μεταφράσεις, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταλλαγή γνώσης και η επικοινωνία μεταξύ του ελληνικού και του κινεζικού πολιτισμού.

Ξεχωριστή θέση στο ελληνικό περίπτερο είχαν φέτος οι εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ, που συμμετείχαν για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Πεκίνου, παρουσιάζοντας τις συλλογές τους για μεγάλους και παιδιά. Επίσης, σε ξεχωριστή τελετή, παρουσία του Έλληνα Πρέσβη, ο εκδότης Ιωάννης Λεβέντης υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τον εκδοτικό οίκο China Translation & Publishing House. Χαιρετίζοντας τη συνεργασία ως «μία γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας», ο πρέσβης ευχήθηκε η επιτυχία της να αποτελέσει έναυσμα για περισσότερες παρόμοιες συνεργασίες.

Επίσης, στο ελληνικό περίπτερο πραγματοποιήθηκαν διαδραστικά παιχνίδια γνώσεων και κληρώσεις με δώρα, που πρόσφεραν στο κινεζικό κοινό μια ευχάριστη και συμμετοχική εμπειρία γνωριμίας με τον ελληνικό πολιτισμό και το βιβλίο. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, διοργανώθηκε παρουσίαση βιβλίων για την Ελλάδα και εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς επισκέπτες της έκθεσης.

Αναγνωρισμένη ως μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις βιβλίου παγκοσμίως, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Πεκίνου φιλοξενεί κάθε χρόνο περισσότερους από 1700 εκθέτες και 200.000 τίτλους εκδόσεων, ενώ προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Κίνα και το εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ