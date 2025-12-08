Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αμοργού συμμετείχε στα 37α World Tourism Film Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας, από 3 έως 5 Δεκεμβρίου 2025. Το Φεστιβάλ παρευρέθηκε με την κα Ειρήνη Γιαννακοπούλου, Πρόεδρο του Φεστιβάλ, τον σύζυγό της κ. Νικήτα Γιαννακόπουλο, και τη Χριστιάνα Μάρκου, Διευθύντρια του Φεστιβάλ.

Η τελετή απονομής, που έλαβε χώρα στις 5 Δεκεμβρίου στο Teatro Jordão, αποτέλεσε την κορύφωση του CIFFT Circuit, της σημαντικότερης διεθνούς διοργάνωσης για την αξιολόγηση και ανάδειξη τουριστικών οπτικοακουστικών έργων. Τα World Tourism Film Awards οργανώθηκαν από το International Committee of Tourism Film Festivals (CIFFT) και τον Δήμο Γκιμαράες, με την υποστήριξη του Tourism Porto & North of Portugal, σε συνεργασία με την UN Tourism και άλλους διεθνείς φορείς.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, η αποστολή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αμοργού συμμετείχε ενεργά σε συναντήσεις, συζητήσεις και παράλληλες δράσεις που αφορούσαν την εξέλιξη της οπτικοακουστικής προώθησης προορισμών, την καινοτομία στην αφήγηση και τις διεθνείς τάσεις στον τουριστικό κινηματογράφο.

Στην τελετή αναδείχθηκαν τα 32 καλύτερα τουριστικά βίντεο της χρονιάς, με συμμετοχές από 17 χώρες.

Στη λίστα των πιο επιδραστικών παραγωγών του 2025 συγκαταλέχθηκαν έργα από κορυφαίους φορείς και brands, μεταξύ των οποίων:

● Switzerland Tourism (Ελβετία)

● Slovenian Tourist Board (Σλοβενία)

● Visit Sweden (Σουηδία)

● National Tourism Organisation of Montenegro (Μαυροβούνιο)

● Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH & SalzburgerLand Tourismus (Αυστρία)

● Zagreb Tourist Board (Κροατία)

● Düsseldorf Tourismus GmbH (Γερμανία)

● Tourism Association of Sarajevo Canton (Βοσνία Ερζεγοβίνη)

● Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (Ισπανία)

● Turismo Rías Baixas (Ισπανία)

● Sydsjælland & Møn (Δανία)

● Depot History Center (Πολωνία)

● Iberostar Beachfront Resorts (Ισπανία)

● Hilton Kyoto (Ιαπωνία)

● Swiss International Air Lines (Ελβετία)

Η παρουσία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αμοργού σε μια διοργάνωση όπου αξιολογούνται περισσότερα από 4.000 έργα ετησίως ενισχύει τη διασύνδεσή του με σημαντικούς διεθνείς φορείς, οργανισμούς και δημιουργούς, ενώ συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της δημιουργίας ποιοτικών τουριστικών βίντεο που αναδεικνύουν την αυθεντικότητα των προορισμών.

Η Πρόεδρος του Φεστιβάλ, Ειρήνη Γιαννακοπούλου, δήλωσε:

«Η συμμετοχή μας σε διεθνείς διοργανώσεις αυτού του επιπέδου ενισχύει τον διάλογο γύρω από τη δημιουργία τουριστικού περιεχομένου και αναδεικνύει τη σημασία των αυθεντικών προορισμών και της ουσιαστικής οπτικοακουστικής αφήγησης».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αμοργού θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διάδοση των σύγχρονων προσεγγίσεων στον τουριστικό κινηματογράφο, ενθαρρύνοντας συνεργασίες και προβάλλοντας τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την αυθεντικότητα των προορισμών μέσα από το φιλμ.