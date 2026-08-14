Είκοσι δύο χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που η Αθήνα καθήλωσε την παγκόσμια κοινή γνώμη με την αριστουργηματική Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής εκείνης της ιστορικής παραγωγής, ο σπουδαίος χορογράφος, σκηνοθέτης και εικαστικός Δημήτρης Παπαϊωάννου, επέλεξε να γιορτάσει αυτή την ορόσημο επέτειο προσφέροντας στο κοινό μια νέα οπτική εμπειρία.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δημιουργός δημοσίευσε δύο νέα, καθηλωτικά βίντεο από τη φαντασμαγορική βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Η θρυλική παράσταση που έμεινε στην ιστορία για εμβληματικά στιγμιότυπα, όπως το έργο «Birthplace» και τη συγκινητική ανιδιοτελή προσφορά χιλιάδων εθελοντών:

«Ένα ολοκαίνουργιο μοντάζ σε υψηλή ανάλυση. Από εμένα για εσάς, με αγάπη. Για να γιορτάσουμε την 22η επέτειό μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ταξιδεύοντας ξανά τους ακολούθους του στις ανεξίτηλες στιγμές του 2004.

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