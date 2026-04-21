Πλήθος τεκμηρίων που αναδεικνύουν τον πνευματικό και πολιτιστικό πλούτο της χώρας μας περιλαμβάνεται στη δημοπρασία «Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά» της VERGOS Auctions.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο ενότητες, την Τρίτη 29 Απριλίου και την Τετάρτη 30 Απριλίου, στις 17:30, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Στο Α΄μέρος της δημοπρασίας συγκαταλέγονται, όπως και σε κάθε δημοπρασία της κατηγορίας αυτής, εξαιρετικά σπάνια βιβλία, έγγραφα και χειρόγραφα ιστορικού ενδιαφέροντος, φωτογραφίες, αφίσες και χαρακτικά, ενώ το Β΄ μέρος αποτελείται εξολοκλήρου από ταξιδιωτικά και ιστορικά βιβλία της συλλογής του ιατρού και βιβλιογράφου Αθανάσιου Δ. Χατζηδήμου (1910-1967).

Από τον κατάλογο της δημοπρασίας ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων:

• Δύο σπάνιες φιλελληνικές εκδόσεις εμπνευσμένες από την Έξοδο του Μεσολογγίου, το κορυφαίο αυτό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης, από το οποίο συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια.

Πρόκειται για δύο ποιήματα που γράφτηκαν αμέσως μετά την πτώση του Μεσολογγίου και αποτίουν φόρο τιμής στην ηρωική Έξοδο των Μεσολογγιτών, γεγονός που συγκίνησε βαθύτατα τη διεθνή κοινή γνώμη και έδωσε νέα ώθηση στο Φιλελληνικό κίνημα. Και οι δύο εκδόσεις πωλούνταν «Προς όφελος των Ελλήνων», όπως αναγράφεται και στα εξώφυλλά τους.

• Αυτόγραφα πέντε ποιημάτων από την ενότητα Καλλιγραφήματα (1941-1942) του Γιώργου Σεφέρη. Ο Γ. Π. Σαββίδης, αναφερόμενος στον τίτλο και τη μορφή των χειρογράφων των Καλλιγραφημάτων, επισημαίνει πως «αφορά ποιήματα που οι στίχοι τους είναι καλλιγραφημένοι με τρόπο που να σχηματίζουν μια παράσταση σχετική με το θέμα του ποιήματος».

• Το λεύκωμα Ο Ολυμπιακός Ύμνος (στίχοι Κωστή Παλαμά) με ένα pochoir και 4 χαρακτικά εκτός κειμένου (2 έγχρωμες χαλκογραφίες, μία έγχρωμη λιθογραφία και μία αναδιπλούμενη ξυλογραφία) του Αλέκου Φασιανού, όλα υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη. Ένα από τα μόλις 50 αριθμημένα αντίτυπα που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Μίμνερμος το 2004.

• Το πολυτελές και εξαιρετικά σπάνιο λεύκωμα New York Easter Parade της Nelly’s, το οποίο εκδόθηκε με αφορμή την ομώνυμη έκθεση της κορυφαίας Ελληνίδας φωτογράφου στη Γκαλερί Α.Δ. (15 Απριλίου-15 Μαΐου 1991).

Περιέχει 19 φωτογραφίες (λήψεις του 1953), όλες αριθμημένες, υπογεγραμμένες και χρονολογημένες από τη φωτογράφο. Η επιλογή των κειμένων που τις συνοδεύουν έγινε από τον Robert Crist και η μετάφραση τους στα ελληνικά από την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ.

