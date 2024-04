Για ακόμα δύο παραστάσεις, τις Παρασκευές 19 και 26 Απριλίου παρουσιάζεται στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο η παράσταση «Hedwig and the angry inch», τη μεταφορά από τον Μίνω Θεοχάρη του πιο punk rock musical του Broadway.

Υποδύεται τη γοητευτικά απόκοσμη Hedwig, την πιο εμβληματική gender queer περσόνα του σύγχρονου μουσικού θεάτρου παγκοσμίως.

Γεννημένη στα σύνορα των φύλων, μας προσκαλεί να αφεθούμε σε έναν rock ύμνο για την ελευθερία της ανθρώπινης ύπαρξης. Ένα ταξίδι που θα μας θυμίσει με τον πιο καυστικό τρόπο τη σημασία του να είσαι ο εαυτός σου.

Το εκρηκτικό μιούζικαλ συμπληρώνει η εξαιρετική Κατερίνα Ντούσκα στον ρόλο του Γίτζακ με τον οποίο έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση ως σύζυγος της Χέντβιγκ.

Η αιρετική Χέντβιγκ μαζί με την μπάντα της, «Τα εξANGRYωμένα εκατοστά», ξεκινάει τις εμφανίσεις της την Παρασκευή 8 Μαρτίου και καταρρίπτει όλους τους κανόνες, στο πιο απελευθερωτικό grunge party που έγινε ποτέ στην Αθήνα. Εκεί, θα διηγηθεί στους θεατές που βρέθηκαν στο κατάλληλο μέρος τη σωστή στιγμή, μια ιστορία για την αγάπη που σπάει όλα τα στερεότυπα. Μια παράσταση γεμάτη εκρηκτικές μουσικές στιγμές, ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα αλλά και συγκίνηση, που ανατρέπει τις προκαταλήψεις και φέρνει στη συζήτηση τα δικαιώματα που διεκδικεί η ΛΟΑΤΚΙ + κοινότητα.

Η ιστορία

Έπειτα από ένα σκανδαλώδες τροχαίο ατύχημα όπου βρίσκεται στο ίδιο αυτοκίνητο με έναν πασίγνωστο τραγουδιστή της ροκ, η Hedwig αποφασίζει να κάνει μία live εμφάνιση για να εξηγήσει πως έφτασε να απασχολεί τα εξώφυλλα των περιοδικών σε όλη τη χώρα, και να πει για πρώτη φορά τη συγκλονιστική ιστορία της. Το έργο Hedwig and The Angry Inch του John Cameron Mitchel σε μουσική και στίχους Stephen Trask, ανέβηκε για πρώτη φορά Off-Broadway το 1998. Κέρδισε αμέσως το underground κοινό και τους κριτικούς, σηματοδοτώντας μια ολόκληρη εποχή που άλλαξε την pop κουλτούρα. Από τότε, έφερε απανωτά sold out στο Broadway και το West End και κατάφερε να αποκτήσει φανατικούς οπαδούς σε όλες τις χώρες που παρουσιάστηκε. Έχει προταθεί για Grammy Καλύτερου Μιούζικαλ το 2015, ενώ έχει μεταφερθεί και στο σινεμά με τον John Cameron Mitchell στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στο ρόλο της Hedwig ο Μίνως Θεοχάρης

Στο ρόλο του Γίτζακ η Κατερίνα Ντούσκα.

Τα «εξANGRYωμένα εκατοστά» είναι οι:

Ραφαήλ Μελετέας – Πλήκτρα, κιθάρα

Έρικ Παναγόπουλος – Κιθάρα

Γιώργος Κωνσταντίνου, Αλέξης Δελής – Μπάσο

Γιάννης Παπαδούλης, Δημήτρης Λειβαδιώτης- Ντραμς

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία – Απόδοση Στίχων – Φωτισμοί: Μίνως Θεοχάρης

Απόδοση Κειμένου: Μίνως Θεοχάρης – Φοίβος Ριμένας

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ερατώ Αγγουράκη

Ενορχήστρωση: Νικόλας Γουάστωρ

Διεύθυνση Ορχήστρας: Ραφαήλ Μελετέας

Μουσική Διδασκαλία – Φωνητικός Σχεδιασμός: Αποστόλης Ψυχράμης

Video Designer: Κάρολος Πορφύρης

Hair Designer: Δημήτρης Αποστολίδης

Φωτογραφίες: Νίκος Καρανικόλας

Παραστάσεις: Παρασκευή 19 & 26 Απριλίου

Έναρξη : 21:30

Εισιτήρια: Από 8 ευρώ.

Ελάχιστη κατανάλωση: 10 ευρώ.

Διάρκεια: 120 λεπτά

Προπώληση: viva.gr

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη 171 21

Τηλέφωνο: 21 0931 5600