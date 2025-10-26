Ο Λουκάς, ένας κωφός ξυλουργός, και ο Μάρκος, ένας δάσκαλος σε αναπηρικό αμαξίδιο και θύμα ενδοοικογενειακής βίας, είναι ένα ομόφυλο ζευγάρι που ζει σε ένα μικρό χωριό στην κορυφή ενός λόφου.

Η πίστη τους τους δίδαξε την καλοσύνη και την αποδοχή, όχι τον διαχωρισμό.

Όταν το ιερό καντήλι της εκκλησίας σβήνει, ο Λουκάς και ο Μάρκος ξεκινούν ένα δύσκολο ταξίδι στο μοναστήρι του βουνού για να φέρουν μια νέα φλόγα. Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις, αποδεικνύουν πως η αγάπη και η συνεργασία μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο.

Ένα αλληγορικό διήγημα ενσυναίσθησης. Μια πρωτότυπη ιστορία παραμυθιού για την αγάπη, την ισότητα και τη συμπερίληψη με την υπογραφή της συγγραφέως Βίκυς Μηνά.

Πρόκειται για το πρώτο της βιβλίο από τις Εκδόσεις Μελτέμι. Ένα διήγημα το οποίο προάγει την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου