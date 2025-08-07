Ο Theodore, μετά τις κυκλοφορίες των «Breathe Into Me» και «Brainfog», επανέρχεται με το νέο του single «Eat You», συνεχίζοντας να ξεδιπλώνει τον πολύπλευρο κόσμο του επερχόμενου πέμπτου του άλμπουμ, «FIRE», που κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου.

Το «Eat You» είναι ένα κομμάτι εσωτερικής έντασης, όπου alternative rock και pop επιρροές συνυπάρχουν. Με τη φωνή και τους στίχους σε πρώτο πλάνο, και τα τύμπανα να παίζουν καθοριστικό ρόλο, ο Theodore —όπως και στο σύνολο του νέου του δίσκου— ανακαλύπτει διαρκώς νέες ηχητικές του πτυχές.

«Έγραψα το Eat You προσπαθώντας να περιγράψω τον τρόπο που βιώνω τον θυμό. Όλα συμβαίνουν μέσα στο μυαλό μου, το οποίο βράζει — αλλά προς τα έξω, σιωπή. Μια σιωπή που κάποιες φορές λέει περισσότερα απ’ όσα μπορούν να πουν οι λέξεις. Οι στίχοι ‘I’m eating you alive / In my mind I’m eating you alive’ εκφράζουν ακριβώς αυτό που νιώθω. Δεν ξεσπάω. Το ξέσπασμα έρχεται στο τέλος του τραγουδιού — σαν να περνάει η θύελλα και να τα παρασύρει όλα, μέσα από τη μουσική.»

Το single σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για τις συναυλίες του Theodore στην Αθήνα, στις 7 Νοεμβρίου στο Gagarin 205, και στη Θεσσαλονίκη στις 24 Οκτωβρίου στο Eightball, όπου θα παρουσιάσει live για πρώτη φορά ολόκληρο το νέο του άλμπουμ FIRE.

Εισιτήρια για το live στην Αθήνα θα βρείτε εδώ

Εισιτήρια για το live στη Θεσσαλονίκη θα βρείτε εδώ

INFO

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Music & lyrics by Theodore

Produced by Kostas Zabos, Sergios Voudris, Theodore

Recorded by Stavros Georgiopoulos at Diskex Studio

Mixed and mastered by Costas Verigas

Theodore: vocals, synths & keys

Labrini Grigoriadou: guitars

Dennis Panagiotidis: drums

Mampre Kasardjian: bass

Orestes Benekas: synths & keys

Kostas Zabos: programming, additional drums

Sergios Voudris: additional bass