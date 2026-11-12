Πριν από τέσσερα χρόνια, θαυμαστές και μη του Τζόνι Ντεπ είχαν κατακλύσει την ήσυχη πόλη Φέρφαξ της Βιρτζίνια, προκειμένου να αποθεώσουν ή να αποδοκιμάσουν τον ηθοποιό, με αφορμή την πολύκροτη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ. Τις τελευταίες ημέρες, ο τοπικός αιθουσάρχης Mark O’Meara συζητώντας με τους θεατές για το «Ebenezer», τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» του Τσαρλς Ντίκενς όπου ο Τζόνι Ντεπ υποδύεται τον σκληρόκαρδο Σκρουτζ, διαπίστωσε ελάχιστες αντιδράσεις γύρω από την πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή επιστροφή του σταρ έπειτα από σχεδόν οκτώ χρόνια. «Κάποιοι ανυπομονούν, λατρεύουν τον Τζόνι Ντεπ. Άλλοι απλώς προσπερνούν», σημείωσε ο ιδιοκτήτης των κινηματογράφων University Mall και Cinema Arts Theatres στο Φέρφαξ. «Δεν θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που διχάζει».

Η νέα παραγωγή της Paramount σε σκηνοθεσία Τι Γουέστ και σενάριο Νάθανιελ Χάλπερν αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου. Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Τράμελ Τίλμαν, Σαμ Κλάφλιν, Τσάρλι Μέρφι και Ίαν ΜακΚέλεν, μεταξύ άλλων. Με προϋπολογισμό 38 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία μεταφέρει τους θεατές στο βικτωριανό Λονδίνο, όπου ο εμβληματικός φιλάργυρος δέχεται την επίσκεψη τριών φαντασμάτων την παραμονή των Χριστουγέννων, διεκδικώντας μια ευκαιρία για εξιλέωση. Σύμφωνα με το Variety, το φιλμ πιστεύεται ότι θα έχει ένα μετριοπαθές ντεμπούτο, με εκτιμώμενες εισπράξεις 20 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και ισόποσο ποσό από 63 διεθνείς αγορές. Για τον ρόλο, ο Ντεπ αμείφθηκε με 5 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας πρόβλεψη για μπόνους βάσει των εισπράξεων. Τα έξοδα προώθησης ανήλθαν στα 50 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης μιας εμφάνισης -έκπληξης του ηθοποιού στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο.

Η Paramount ποντάρει στην επιθυμία των σινεφίλ να δουν ξανά τον Ντεπ, του οποίου η πιο πρόσφατη ταινία στο Χόλιγουντ ήταν το «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» του 2018. Έρευνα του National Research Group τον Απρίλιο, επιβεβαίωσε πως η δημοτικότητά του παραμένει ισχυρή, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους δέκα ηθοποιούς που θα έκαναν τους θεατές να ενδιαφερθούν για μια νέα ταινία στις αίθουσες, δίπλα στους Τομ Χανκς και Μάργκοτ Ρόμπι.

Η επόμενη ταινία του είναι το θρίλερ δράσης της Lionsgate «Day Drinker», όπου συμπρωταγωνιστεί με την Πενέλοπε Κρουζ. Στο μεταξύ, η Disney επανεξετάζει το ενδεχόμενο ενός νέου κεφαλαίου στους «Πειρατές της Καραϊβικής». Ο ίδιος δήλωσε ανοιχτός σε μια επιστροφή, σημειώνοντας: «Η μόνη εμπλοκή που ειλικρινά θα ήθελα, είναι απλώς να βοηθήσω να κλείσει το franchise με τον καλύτερο τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ