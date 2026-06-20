Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα Έκθεση με τίτλο «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία» έως τις 30 Αυγούστου 2026.

Η Έκθεση επικεντρώνεται στην επιρροή, την πρόσληψη και τη μεταλαμπάδευση της αρχαίας ελληνικής Τέχνης στην Ιταλία, από την Εποχή του Σιδήρου έως τον 20ό αιώνα.

Τριάντα οκτώ αριστουργήματα κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά, που μετακινούνται για πρώτη φορά από τα Μουσεία της Ιταλίας αποτελούν τη σύνθεση αυτής της Έκθεσης σε επτά Ενότητες:

Ενότητα I – Πριν από τη Ρώμη: Έλληνες έμποροι και Ετρουσκο-ιταλοί αριστοκράτες

Ενότητα ΙΙ – Καλλιτέχνες στη Μεγάλη Ελλάδα

Ενότητα ΙΙΙ – Η Θάλασσα ως Αρχείο

Ενότητα ΙV – Η Ελλάδα των Ρωμαίων

Ενότητα V – Ζώντας με τον τρόπο των Ελλήνων

Ενότητα VI – Οι Αριστοκρατικές Συλλογές Αρχαιοτήτων στη Σύγχρονη Εποχή

Ενότητα VII – Ιταλικά Βλέμματα: Canova, Savinio, de Chirico

Μια μοναδική έκθεση-έμπνευση, δώρο και συνεργασία της Ιταλίας με την Ελλάδα. Η Έκθεση συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Προώθησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας, το Μουσείο Ακρόπολης και το Κεντρικό Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάπτυξης και Προώθησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας.

Διάρκεια

16.06 – 30.08.2026

Ώρες επίσκεψης

Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Εισιτήρια

Ελεύθερη είσοδος

Εκθεσιακός χώρος

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων

Ξεναγήσεις στην έκθεση

Εβδομαδιαίες ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του Μουσείου στα ελληνικά και στα αγγλικά με κράτηση θέσης και δωρεάν συμμετοχή.

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