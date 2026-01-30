Σε μια ζεστή και εγκάρδια ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στα γραφεία της ΕΔΕΜ (Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής), η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΔΕΜ συναντήθηκαν με το προσωπικό και τα στελέχη του Οργανισμού,για να ανταλλάξουν ευχές για τη νέα χρονιά και να συζητήσουν τις προοπτικές και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το τοπίο της μουσικής δημιουργίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου: Λίνα Νικολακοπούλου, Παρασκευάς Καρασούλος, Γιώργος Ανδρέου, Χρήστος Νικολόπουλος, Θάνος Φουργιώτης, Φωτεινή Λαμπρίδη και ο Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επίσης συνεργάτεςκαι εκπρόσωποι του Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Διευθύντρια, ευχαρίστησαν το προσωπικό και τους συνεργάτες του Οργανισμού και παρουσίασαν τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, επισημαίνοντας τη σταθερή ανάπτυξη της ΕΔΕΜ, την ενίσχυση των υπηρεσιών προς τα μέλη της και την πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη συλλογική διαχείριση και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΕΜ, κα Λίνα Νικολακοπούλου, αναφέρθηκε στη συνεχή προσπάθεια του Οργανισμού να διασφαλίζει δίκαιη αμοιβή και ουσιαστική υποστήριξη στους δημιουργούς, τονίζοντας ότι «η ΕΔΕΜ συνεχίζει με συνέπεια να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μελών της και να ενισχύει τη θέση της ελληνικής μουσικής στο σύγχρονο περιβάλλον». Η κα Νικολακοπούλου, κλείνοντας, έδωσε τις ευχές της για τη νέα χρονιά μέσα από τα αρχικά της ΕΔΕΜ σκορπίζοντας χαμόγελα και αισιοδοξία σε όλους.

«Εύχομαι Διαρκή Εισροή Μελών, Εύχομαι Δυναμικές Επιλύσεις Μπελάδων, Επίσης Δημιουργικές Εμπνεύσεις Μουσικοστιχουργών,

Εύχομαι Διανομές Επιτυχώς Μεγιστοποιημένες».

Η Γενική Διευθύντρια, κα Λούκα Κατσέλη, παρουσίασε τα αποτελέσματα για το 2025 και τα βασικά σημεία της στρατηγικής για το 2026, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη διεθνή συνεργασία. Όπως σημείωσε, «η ΕΔΕΜ επενδύει σε σύγχρονα εργαλεία, ενισχύει τις διεθνείς συνεργασίες και προετοιμάζεται για τις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες, ώστε να προστατεύσει αποτελεσματικά το έργο των δημιουργών».

Ο Γραμματέας του ΔΣ κ. Παρασκευάς Καρασούλος στον χαιρετισμό του, εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την ομοψυχία των μελών και την πίστη τους στον κοινό στόχο για το μέλλον της ΕΔΕΜ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. κ. Γιώργος Ανδρέου,αναφέρθηκε στη μεγάλη ευθύνη της εκπροσώπησης των δημιουργών,οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βιώνουν δύσκολες συνθήκες. «Η ΕΔΕΜ είναι εδώ για να στηρίζει τους δημιουργούς μιας χώρας με μικρό πληθυσμό αλλά με τεράστια προσφορά στον πολιτισμό». Οκ.Χρήστος Νικολόπουλος, ανέδειξε για το σημαντικό έργο που επιτελεί η ΕΔΕΜ για τα μέλη της και τη διαρκή προσπάθεια για δίκαιη αμοιβή των δημιουργών.Ο κ. Θάνος Φουργιώτης, ευχήθηκε να συνεχίσει η ΕΔΕΜ το έργο της, να μεγαλώσει και να προοδεύει προς όφελος των μελών της.

Η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, κα Φωτεινή Λαμπρίδη, υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικότητας και της συνεχούς εγρήγορσης απέναντι στις εξελίξεις. Παράλληλα, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη της ΕΔΕΜ να συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο με τον Οργανισμό τονίζοντας την αξία αυτής της συμπόρευσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα αισιοδοξίας και ενότητας, με κοινή τη δέσμευση όλων να συνεχίσουν να στηρίζουν έμπρακτα τη μουσική δημιουργία και τους δημιουργούς. Με συνέπεια, διαφάνεια και προσήλωση στον ρόλο της, η ΕΔΕΜ συνεχίζει να εργάζεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της και την ενίσχυση της ελληνικής μουσικής στο σύγχρονο περιβάλλον.

Σχετικά με την ΕΔΕΜ

Η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής ΕΔΕΜ είναι Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, αδειοδοτημένος από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανάληψη της συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μουσικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ΕΔΕΜ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις ενός σύγχρονου ΟΣΔ. Η ΕΔΕΜ διαχειρίζεται σήμερα τα δικαιώματα 4.200 δημιουργών και δικαιούχων δικαιωμάτων, που αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο δυναμικό μέρος του ελληνικού ρεπερτορίου καθώς και ξένων μουσικών έργων, μέσω συμφωνιών εκπροσώπησης με Έλληνες υποεκδότες.