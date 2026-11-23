Με μια ιδιαίτερη σκηνική προσέγγιση και έναν ρόλο που απαιτεί διαρκή ισορροπία ανάμεσα σε αντιφατικές πλευρές της ανθρώπινης φύσης, η Έφη Σισμανίδου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Πάπισσα Ιωάννα», βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Εμμανουήλ Δ. Ροΐδη, σε σκηνοθεσία Χρήστου Ντόβα, που παρουσιάζεται στο θέατρο Αργώ.

Η Ιωάννα είναι μια γυναίκα που δεν χωρά σε εύκολους χαρακτηρισμούς. Ο έρωτας, η φιλοδοξία, η ευφυΐα, η μεταμφίεση και η επιθυμία για προσωπική ελευθερία συνθέτουν μια σύνθετη προσωπικότητα, η οποία καλείται να κινηθεί σε έναν κόσμο που δεν της αναγνωρίζει τη θέση που διεκδικεί. Ξεκινώντας από την ανάγκη να ακολουθήσει τον άνθρωπο που αγαπά, ανακαλύπτει σταδιακά τη δύναμη της γνώσης και της φιλοδοξίας, επιλέγοντας να χαράξει τη δική της πορεία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να υπερβεί τα όρια της ηθικής και της αλήθειας.

Με ιδιαίτερη ερμηνευτική ευαισθησία και καθαρή ματιά, η Έφη Σισμανίδου προσεγγίζει την ηρωίδα χωρίς να την εξιδανικεύει, αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις και τις διαφορετικές όψεις της. Δεν την αντιμετωπίζει ως μια συμβατική ηρωίδα γυναικείας χειραφέτησης, αλλά ως μια προσωπικότητα που διεκδικεί όσα επιθυμεί με ευφυΐα, αποφασιστικότητα και συχνά με αμφιλεγόμενα μέσα. Μια γυναίκα που μπορεί να προκαλεί θαυμασμό και ταυτόχρονα αμηχανία, ακριβώς επειδή αρνείται να υπακούσει σε προκαθορισμένους ηθικούς και κοινωνικούς κανόνες.

Σημαντικό ρόλο στη σκηνική ταυτότητα της παράστασης διαδραματίζουν τα προσωπεία και η εναλλαγή των ρόλων, με άνδρες και γυναίκες ηθοποιούς να ενσαρκώνουν χαρακτήρες ανεξαρτήτως φύλου. Μέσα από αυτό το θεατρικό παιχνίδι, η μεταμφίεση αποκτά ευρύτερη σημασία, ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από την ταυτότητα, την εικόνα που προβάλλουμε στους άλλους και τα κοινωνικά προσωπεία που υιοθετούμε. Παράλληλα, αναδεικνύεται η διαχρονικότητα της γραφής του Ροΐδη και η δυνατότητά της να συνομιλεί με σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από την εξουσία, τις προσωπικές επιλογές και τα όρια της ελευθερίας.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, η Έφη Σισμανίδου μιλά για τη σύνθετη προσωπικότητα της Ιωάννας, τις αντιφάσεις και τις φιλοδοξίες της, τη σχέση της με την εξουσία και την ταυτότητα, αλλά και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ερμηνεία ενός τόσο πολυδιάστατου ρόλου. Παράλληλα, καταθέτει τις σκέψεις της για τη σύγχρονη ανάγνωση του έργου και τη δική της καλλιτεχνική διαδρομή.

Η Ιωάννα ξεκινά την πορεία της φορώντας ένα ράσο που δεν επέλεξε η ίδια, αλλά στην πορεία ανακαλύπτει τη δύναμη που της προσφέρει. Πότε πιστεύετε ότι παύει να υποδύεται έναν ρόλο και αρχίζει να τον ορίζει η ίδια;

Το ανδρικό ράσο τής το δίνει ο πρώτος αγαπημένος της ως μόνη λύση για να μπορέσουν να ζήσουν μαζί. Η Ιωάννα το φορά αρχικά για να ακολουθήσει τον άνθρωπο που αγαπά. Υπάρχει κάτι σκληρό εδώ: για να ζήσει αυτόν τον έρωτα, πρέπει να κρύψει ότι είναι γυναίκα. Μέσα όμως από αυτή τη μεταμφίεση ανακαλύπτει δυνατότητες που μέχρι τότε δεν είχε φανταστεί για τον εαυτό της. Μπορεί να ταξιδέψει, να μάθει, να ακουστεί. Αρχίζει να ορίζει η ίδια τον ρόλο όταν αποκτά επιθυμίες που ξεπερνούν την κοινή τους ζωή. Όταν αρχίζει να αποφασίζει πού θέλει να πάει η ίδια. Ο έρωτας της ανοίγει έναν δρόμο, καθώς τον διασχίζει, ανακαλύπτει τη φιλοδοξία της και διεκδικεί το δικαίωμα να καθορίσει τη ζωή της. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η ελευθερία εξακολουθεί να εξαρτάται από την απόκρυψή της.

Η Πάπισσα Ιωάννα καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή ενός κόσμου που αποκλείει τις γυναίκες. Είναι για εσάς μια ιστορία γυναικείας χειραφέτησης ή μια ιστορία για το τίμημα της εξουσίας;

Δεν είναι μια ιστορία χειραφέτησης με τη σύγχρονη προσέγγιση του όρου. Η Ιωάννα δεν είναι ηρωίδα -δεν υπερασπίζεται τη θέση των γυναικών σε μια συγκεκριμένη κοινωνική συνθήκη.

Εξυπηρετεί το συμφέρον και τη φιλοδοξία της και δια της χειραγώγησης και της πανουργίας της πατάει στην κορυφή. Η Πάπισσα Ιωάννα, ή τουλάχιστον η δική μας ανάγνωση του έργου, είναι μια ιστορία για την ταυτότητα: για το πώς επιλέγουμε να ορίσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας, τόσο σε σχέση με εμάς, όσο και με το πώς μας βλέπουν οι άλλοι.

Αυτό που κάνει τον Ροΐδη τόσο σύγχρονο είναι ότι δεν της χαρίζει ούτε την αγιοσύνη του θύματος, ούτε την καταδίκη της τυχοδιώκτριας. Την κοιτάζει με ειρωνεία, αλλά και με έναν κρυφό θαυμασμό. Αυτό το διπλό βλέμμα προσπαθούμε να κρατήσουμε κι εμείς.

Πόσο δύσκολο είναι για μια ηθοποιό να ενσαρκώσει μια γυναίκα που αναγκάζεται να κρύψει τη φύση της, προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση που επιθυμεί;

Δεν αναγκάζεται να κρύψει τη φύση της. Επιλέγει. Αρχικά για χάρη του έρωτα και κατόπιν χάριν φιλοδοξίας. Μην ξεχνάμε πως η φιλοδοξία της παραμένει παράδοξη ακόμα και σήμερα – δώδεκα αιώνες μετά.

Στο σκηνοθετικό σημείωμα γίνεται λόγος για τα προσωπεία, την ταυτότητα και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ποια από αυτές τις διαστάσεις της Ιωάννας σας δυσκόλεψε ή σας γοήτευσε περισσότερο;

Βρίσκω εξαιρετικά γοητευτικό στοιχείο της ότι καταφέρνει να επιβιώσει ανεξαρτήτως συνθηκών ή δυσκολιών. Μάχεται και μηχανεύεται τρόπους να διεκδικήσει τα θέλω της, ακόμα κι αν ηθικά ισορροπεί επί ξηρού αιχμής. Είναι τυχοδιώκτρια με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο -έναν «ανδρικό» τρόπο, αν θέλετε, που η ποπ κουλτούρα αποδίδει σε λογοτεχνικούς ή κινηματογραφικούς ήρωες αρσενικού φύλου.

Η δυσκολία έγκειται στην ισορροπία ανάμεσα στο θηλυκό και το αρσενικό στοιχείο. Αυτό είναι δομικό συστατικό της παράστασής μας: άντρες και γυναίκες παίζουν ρόλους και των δύο φύλων. «Παίζουμε» με τους κανόνες της αρχαίας και μεσαιωνικής θεατρικής παράδοσης, κατά την οποία το φύλο του ηθοποιού δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το φύλο του ρόλου.

Ο Ροΐδης έγραψε ένα έργο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συγκρούστηκε με την εκκλησιαστική εξουσία. Πιστεύετε ότι σήμερα η Ιωάννα εξακολουθεί να είναι μια προκλητική μορφή; Και απέναντι σε ποιες σύγχρονες βεβαιότητες στρέφεται;

Αν σήμερα προκαλεί, το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Η «ασέβεια» του Ροΐδη δεν είναι φυλλάδιο κατά της Εκκλησίας. Χτυπά κάθε θεσμό που παίρνει την εικόνα για ουσία -ακόμα και εμάς τους ίδιους που επενδύουμε τόσο πολύ στην εικόνα μας προς τα έξω. Σήμερα, περισσότερο ίσως από ποτέ, οριζόμαστε από το πώς επιλέγουμε να μας βλέπουν οι άλλοι. Η Ιωάννα το έκανε με ένα ράσο. Η πιο άβολη ερώτηση που αφήνει είναι: αν η εικόνα πετύχει, πόσο αντέχεις να ζεις μέσα της;

Και υπάρχει μια ακόμη πρόκληση, ίσως η μεγαλύτερη: η Ιωάννα δεν είναι πρότυπο. Δεν είναι μια ηρωίδα που απαραίτητα εκπροσωπεί τις γυναίκες ή τους αγώνες των γυναικών από τις αρχές του 20ού αιώνα κι έπειτα. Σε μια εποχή που θέλουμε τις ηρωίδες μας άψογες και τους ανθρώπους είτε καλούς είτε κακούς, μια γυναίκα έξυπνη, φιλόδοξη, γοητευτική και ανέντιμη μαζί μάς φέρνει σε δύσκολη θέση. Αυτό μου αρέσει.

Η Ιωάννα χρησιμοποιεί τη γοητεία, την ευφυΐα και τη χειραγώγηση για να ανέβει στην ιεραρχία. Ως ηθοποιός, πώς προσεγγίζετε τις αντιφάσεις μιας ηρωίδας που δεν είναι ούτε απόλυτα θύμα, ούτε απόλυτα θύτης;

Οι αντιφάσεις αυτές είναι βαθιά ανθρώπινες. Κανένας μας δεν είναι μόνον θύμα ή μόνον θύτης. Έχουμε υπάρξει αμφότερα κι έτσι θα συνεχίσουμε. Προσπαθώ να επικεντρώνομαι στο θέλω της από σκηνή σε σκηνή. Άλλωστε είναι μια ιστορία που εκτυλίσσεται μέσα σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, οπότε οι άνθρωποι αλλάζουν και μαζί τους τα θέλω τους.

Τελικά, η Ιωάννα εξαπάτησε έναν ολόκληρο κόσμο για να γίνει αυτό που ήθελε ή ένας ολόκληρος κόσμος την ανάγκασε να μεταμφιεστεί για να μπορέσει να υπάρξει;

Και τα δύο, αλλά με τη σειρά. Ο κόσμος, η ένδεια και οι συνθήκες την οδήγησαν στο ράσο. Το να το κρατήσει ήταν δική της επιλογή. Η μεταμφίεση ξεκίνησε από ανάγκη, η εξαπάτηση συνεχίστηκε από φιλοδοξία, και κάποια στιγμή έγινε σκέτη απόλαυση.

Πρέπει όμως να πούμε και κάτι υπέρ της: ο κόσμος δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να εξαπατηθεί. Είδε αυτό που ήθελε να δει. Μοναχοί, επίσκοποι, καρδινάλιοι κοιτούσαν μια γυναίκα για χρόνια και έβλεπαν έναν σοφό πατέρα. Πολλοί εξ αυτών γνωρίζουν ως εραστές της την ταυτότητά της και το αποσιωπούν – άρα έχουμε και το στοιχείο της συνενοχής. Αυτό λέει τουλάχιστον τόσα για εκείνους όσα και για εκείνη. Πρακτικά η Ιωάννα εξαπατάει το σύστημα που δεν την «ξέρασε» παρά μόνον όταν το σώμα της αποκάλυψε την αλήθεια ενώπιον όλων.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Τα χρόνια μου σε αυτήν τη δουλειά με έχουν μάθει πια να μην ονειρεύομαι. Τα έργα και οι ρόλοι έρχονται και μας βρίσκουν στο χρόνο τους – όταν είμαστε έτοιμοι να αναμετρηθούμε μαζί τους.

Η παράσταση «Πάπισσα Ιωάννα» παρουσιάζεται από τις 2 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 21:30, στο θέατρο Αργώ.

Συντελεστές – Διανομή:

Έφη Σισμανίδου

Κωνσταντίνα Βέρρου

Θωμάς Σιέκας

Χρήστος Ντόβας

Σκηνοθεσία: Χρήστος Ντόβας Έργο: Εμμανουήλ Δ. Ροΐδη

Θέατρο Αργώ

Studio (Ελευσινίων 13-15, Αθήνα) τηλ. 210 520 1684