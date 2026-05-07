Ο James Hetfield, frontman των Metallica, έφτασε στην Αθήνα το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου, εν όψει της μεγάλης συναυλίας του συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 9 Μαΐου, η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή τους στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, Adriana Gillett, με το ζευγάρι να εμφανίζεται χαμογελαστό και ιδιαίτερα ευδιάθετο, περπατώντας χέρι χέρι μπροστά στους φωτογράφους και τους θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί.

Η άφιξή του ήταν αναμενόμενη, καθώς είχε γίνει γνωστό ότι ταξίδευε από το Σικάγο, με αρκετούς fans να σπεύδουν στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Hetfield είχε κάνει πρόταση γάμου στην Adriana Gillett τον περασμένο Μάρτιο, σε μια εντυπωσιακή στιγμή κατά τη διάρκεια κατάδυσης με καρχαρίες.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ αποτελεί τον πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής σκέλους της M72 World Tour, ενώ μαζί τους στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Gojira και Knocked Loose, σε μια βραδιά που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες φίλους της metal μουσικής.