Η γιαπωνέζα εικαστικός και γλύπτρια Γιαγιόι Κουσάμα, μία από τις πιο επιδραστικές, αναγνωρίσιμες και εμπορικές μορφές της παγκόσμιας καλλιτεχνικής σκηνής, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών, αφήνοντας πίσω της μια «οικουμενική κληρονομιά» γεμάτη χρώμα, πουά και ψυχεδελικές κολοκύθες.

Η Κουσάμα, η οποία ταύτισε το όνομά της με τα χαρακτηριστικά βούκινγκ-πουά (polka dots) και τα καθηλωτικά «Infinity Rooms» (Δωμάτια του Απείρου), κατάφερε να μετατρέψει τους προσωπικούς της εσωτερικούς δαίμονες και τις ψυχικές της δοκιμασίες σε μια παγκόσμια εικαστική γλώσσα που λάτρεψαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Από τη Ματσουμότο στη νεοϋορκέζικη αβανγκάρντ

Γεννημένη το 1929 στη Ματσουμότο της Ιαπωνίας, η Κουσάμα ξεκίνησε να ζωγραφίζει από μικρή ηλικία, χρησιμοποιώντας τα πουά ως μέσο διαφυγής από τις οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις που την ταλαιπωρούσαν από την παιδική της ηλικία.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 πραγματοποίησε το μεγάλο βήμα μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη. Εκεί εντάχθηκε στον πυρήνα της αβανγκάρντ σκηνής, επηρεάζοντας κινήματα όπως η Pop Art και ο Μινιμαλισμός, ενώ διασταυρώθηκε καλλιτεχνικά με μορφές όπως ο Άντι Γουόρχολ, ο Κλας Όλντενμπουργκ και ο Ντόναλντ Τζαντ. Παράλληλα, η πρωτοποριακή της δράση με Happenings διαμαρτυρίας ενάντια στον Πόλεμο του Βιετνάμ την κατέστησε σύμβολο της αντικουλτούρας της εποχής.

Η επιστροφή στο Τόκιο και η παγκόσμια αναγνώριση

Το 1973 επέστρεψε στην Ιαπωνία, και από το 1977 επέλεξε οικειοθελώς να ζει και να εργάζεται σε ψυχιατρική κλινική στο Τόκιο, συνεχίζοντας να δημιουργεί ασταμάτητα στο εργαστήριό της που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Αν και για κάποιες δεκαετίες η τέχνη της πέρασε σε δεύτερη μοίρα για το ευρύ κοινό, η επαναανακάλυψή της τη δεκαετία του 1990 και η εκπροσώπηση της Ιαπωνίας στη Μπιενάλε της Βενετίας το 1993, εκτόξευσαν τη φήμη της.

Το φαινόμενο Kusama

Στον 21ο αιώνα, η Γιαγιόι Κουσάμα εξελίχθηκε σε απόλυτο πολιτισμικό φαινόμενο:

Τα Δωμάτια του Απείρου: Εκθέσεις της σε μουσεία όπως η Tate Modern του Λονδίνου, το MoMA της Νέας Υόρκης και το Centre Pompidou στο Παρίσι συγκέντρωναν ουρές χιλιάδων επισκεπτών που περίμεναν ώρες, για λίγα δευτερόλεπτα βύθισης στους καθρέφτες και τα φώτα της.

Οι Κολοκύθες: Τα εμβληματικά γλυπτά κολοκύθας κάλυψαν δημόσιους χώρους από την ιαπωνική νήσο Ναοσίμα μέχρι τις μητροπόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής.

Εμπορική Επιτυχία & Μόδα: Τα έργα της σημείωσαν ρεκόρ σε δημοπρασίες, καθιστώντας την, την πιο ακριβοπληρωμένη εν ζωή γυναίκα καλλιτέχνιδα για σειρά ετών, ενώ οι ιστορικές συνεργασίες της με τον οίκο Louis Vuitton έφεραν την τέχνη της στην καθημερινότητα της παγκόσμιας μόδας.

Η Γιαγιόι Κουσάμα δεν υπήρξε απλώς μια καλλιτέχνιδα· υπήρξε μια δημιουργός που απέδειξε ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως θεραπεία, μετατρέποντας τον προσωπικό της πόνο σε μια ατελείωτη γιορτή του απείρου.