Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, ο εμβληματικός μπασίστας των Scorpions, Φράνσις Μπούχολζ μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκανε η οικογένειά του στα social media.

Γεννημένος το 1954, ο Μπούχολζ υπήρξε μέλος των Scorpions από το 1973 έως το 1992, συμμετέχοντας σε μερικά από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ του γερμανικού ροκ συγκροτήματος, όπως τα In Trance, Taken By Force, Blackout και Love at First Sting.

Ακούστε ένα από τα καλύτερα του solo στο μπάσο:

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του

«Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά, σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Φράνσις απεβίωσε χθες μετά από μια προσωπική μάχη με τον καρκίνο. Έφυγε ειρηνικά από αυτόν τον κόσμο, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μείναμε δίπλα του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια – ακριβώς όπως μας δίδαξε.

Προς τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, σας ευχαριστούμε για την ακλόνητη αφοσίωσή σας, την αγάπη σας και την πίστη που δείξατε σε αυτόν σε όλο το απίστευτο ταξίδι του. Αν και οι χορδές έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη, Hella, Sebastian, Louisa και Marietta».

Δείτε την ανάρτηση:

Ο Φράνσις Μπούχολζ αφήνει πίσω του εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο που αγάπησαν τους Scorpions.