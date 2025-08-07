Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, ο θρυλικός μουσικός Έντι Παλμιέρι, ένας από τους πιο καινοτόμους καλλιτέχνες της rumba και της Latin jazz, όπως ανακοίνωσε η δισκογραφική του εταιρεία Fania Records το βράδυ της Τετάρτης.

Η κόρη του, Γκαμπριέλα Παλμιέρι, επιβεβαίωσε στους New York Times ότι ο πατέρας της πέθανε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά από μακρά ασθένεια.

Ο Παλμιέρι, πιανίστας, συνθέτης και μαέστρος, υπήρξε ο πρώτος Λατίνος που κέρδισε βραβείο Grammy και στη συνέχεια απέσπασε ακόμα επτά, σε μια καριέρα που περιλάμβανε 40 άλμπουμ.

Ο Έντι Παλμιέρι, γεννήθηκε στο Spanish Harlem της Νέας Υόρκης στις 15 Δεκεμβρίου 1936, σε μια εποχή που η μουσική θεωρούνταν διέξοδος από τη φτώχεια. Ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο από μικρή ηλικία, όπως και ο διάσημος αδελφός του, Τσάρλι Παλμιέρι, αλλά στα 13 του άρχισε να παίζει τιμπάλες στην ορχήστρα του θείου του, παρασυρμένος από το πάθος του για τα κρουστά.

Τελικά εγκατέλειψε τα κρουστά και επέστρεψε στο πιάνο. «Είμαι ένας απογοητευμένος κρουστός, οπότε τα βγάζω όλα στο πιάνο», είχε δηλώσει κάποτε στη βιογραφία του στην προσωπική του ιστοσελίδα.

Το πρώτο του Grammy το κέρδισε το 1975 για το άλμπουμ The Sun of Latin Music. Μέχρι τα 80 του χρόνια ήταν μουσικά ενεργός, δίνοντας παραστάσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού μέσω διαδικτυακών μεταδόσεων.

Σε συνέντευξή του το 2011 στο Associated Press, όταν ρωτήθηκε αν του είχε απομείνει κάτι σημαντικό να κάνει, απάντησε με τη συνηθισμένη του ταπεινότητα και χιούμορ: «Να μάθω να παίζω καλά πιάνο… Το να είσαι πιανίστας είναι άλλο από το να παίζεις απλώς πιάνο.»