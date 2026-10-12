Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη, μετά από μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με την επάρατη νόσο, σκορπίζοντας τη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η εκλιπούσα άφησε το δικό της καλλιτεχνικό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση, κατά τη δεκαετία του ’80, ενώ συμμετείχε στις ταινίες «Πονηρό Θηλυκό… Κατεργάρα Γυναίκα!» (1980), δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και «Στον δρόμο του Θεού», (1982).

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media, αποχαιρετώντας με θερμά λόγια τη συνάδελφο και φίλη του. Ο ίδιος έκανε λόγο για «ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το Ελληνικό Θέατρο», θυμούμενος τη Μαριαλένα Κάρμπουρη ως μια αιθέρια και ξεχωριστή παρουσία που είχε λάμψει στο θέατρο και την τηλεόραση.

«Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το Ελληνικό Θέατρο, ένα αιθέριο πανέμορφο κορίτσι, παλιά Πειραιώτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτάκια γνωριστήκαμε, η Μαριαλένα Κάρμπουρη που έλαμπε στη δεκαετία του ’80 στο θέατρο και στην τηλεόραση κι αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε…», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα