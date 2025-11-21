Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο κόσμος της indie σκηνής, θρηνεί σήμερα τον χαμό ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους και πολύτιμους μπασίστες μιας σκηνής που σημάδεψε τα βρετανικά 90’ς. Ο Γκάρι «Μάνι» Μούνφιλντ απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον αδελφό του, Γκρεγκ, ο οποίος ανήρτησε στο Facebook: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνω τον θλιβερό θάνατο του αδελφού μου. Γκάρι Μάνι Μούνφιλντ. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Πρώτα χρόνια και καταγωγή

Ο Γκάρι Μούνφιλντ γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1962 στην περιοχή Crumpsall του Μάντσεστερ. Η οικογένειά του ήταν ιρλανδικής καταγωγής και ο Μάνι ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος για τις ρίζες του. Ο πατέρας του, Κόλιν Μούνφιλντ, εργάστηκε ως μάγειρας για τη φημισμένη ομάδα Manchester United.

Στα νεανικά του χρόνια, παρακολούθησε το Xaverian College στο Rusholme του Μάντσεστερ. Όταν ήταν 16 ετών, εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να ασχολείται σοβαρά με τη μουσική.

Η καριέρα με τους Stone Roses

Το 1987, ο Μάνι εντάχθηκε στους Stone Roses. Το συγκρότημα, που θεωρείται ορόσημο της λεγόμενης «σκηνής του Μάντσεστερ», η οποία αποτέλεσε βασικό πυλώνα της βρετανικής μουσικής των τέλη της δεκαετίας του 1980 και αρχών 1990.

Στην κλασική σύνθεση των Stone Roses – Ian Brown (φωνητικά), John Squire (κιθάρα), Alan “Reni” Wren (τύμπανα) και ο Μάνι στο μπάσο – συμμετείχε στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του 1989. Το άλμπουμ αυτό θεωρείται κομβικό για την ανάδειξη του στυλ που συνδύαζε indie rock με ποπ στοιχεία και 60’s ψυχεδελικές επιρροές.

Κατόπιν, το συγκρότημα κυκλοφόρησε και το «Second Coming» το 1994, πριν διαλυθεί το 1996.

Η μετάβαση στους Primal Scream και η συνέχεια

Με τη διάλυση των Stone Roses, ο Μάνι εντάχθηκε στους Primal Scream περίπου το 1996. Υπήρξε σημαντικό μέλος της μπάντας και συνέβαλε σε αρκετούς από τους δίσκους τους, όπως τα: Vanishing Point (1997), XTRMNTR (2000), Evil Heat (2002), Riot City Blues (2006) και Beautiful Future (2008).

Το 2011, ο Μάνι αποχώρησε από τους Primal Scream και επέστρεψε στους Stone Roses, κατά τη διάρκεια της επανένωσής τους. Στην επανένωση αυτή, το συγκρότημα κυκλοφόρησε δύο νέα τραγούδια: τα All for One και Beautiful Thing, ενώ πραγματοποιήσαν συναυλίες μέχρι το 2017, όταν το συγκρότημα διαλύθηκε ξανά.

Ο Μάνι συμμετείχε επίσης στο supergroup Freebass μαζί με τους Andy Rourke (The Smiths) και Peter Hook (New Order) και τον τραγουδιστή Gary Briggs.

Η μπάντα κυκλοφόρησε κάποια E.P.s αλλά δεν είχε τελικά ευρεία δισκογραφική παρουσία.

Έκανε επίσης εμφανίσεις και συμμετοχές σε άλλες μουσικές δραστηριότητες: το 2003 πήγε ως μπασίστας σε περιοδεία με το συγκρότημα Ocean Colour Scene ενώ παράλληλα έκανε DJ sets. Ακόμη, έχει συμμετάσχει ως ηθοποιός στην ταινία 24 Hour Party People (2002).

Προσωπική ζωή, αναγνώριση και σχέδια

Στη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ Second Coming γνώρισε την Ιμέλντα, την οποία παντρεύτηκε και η οποία απεβίωσε το Νοέμβριο του 2023 από καρκίνο στο έντερο. Το ζευγάρι είχε δυο διδύμα αγόρια, που γεννήθηκαν το 2013.

Ο Μάνι ήταν φανατικός οπαδός της Manchester United, αλλά παράλληλα διατηρούσε στενούς δεσμούς με τις ιρλανδικές του ρίζες.

Το 2019 τιμήθηκε με το βραβείο Made of Athy, ως αναγνώριση για τη σύνδεσή του με το Athy της Ιρλανδίας.

Πριν από λίγες εβδομάδες, είχε ανακοινώσει περιοδεία διαλόγου (talking tour) στο Ηνωμένο Βασίλειο, για το διάστημα 2026–2027, όπου επρόκειτο να μοιραστεί αναμνήσεις από την πορεία του με τους Stone Roses και Primal Scream.

Αντίο σε έναν ήρωα της μουσικής

Η μουσική κοινότητα και οι φίλοι του έχουν ήδη εκφράσει βαθιά θλίψη. Ο frontman των Stone Roses, Ίαν Μπράουν, έγραψε στο X: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μάνι».

Ο Τιμ Μπέρτζες των Charlatans τον χαρακτήρισε «έναν απόλυτα σπουδαίο — τόσο όμορφο φίλο». Ο Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis δήλωσε: «Σε απόλυτο σοκ και συντετριμμένος… ο ήρωάς μου, Μάνι».

Ο μουσικός κόσμος αποχαιρετά έναν μπασίστα που δεν ήταν απλώς τεχνικά άριστος, αλλά και πηγή έμπνευσης και αξιοπιστίας, με ήθος, πίστη στη μουσική και αξεπέραστη προσφορά.