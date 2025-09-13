Σε ηλικία 76 ετών πέθανε ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου, Τάσος Γουδέλης την Παρασκευή (12/9) αφήνοντας πίσω του μία σημαντική θεωρητική παρακαταθήκη στον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Τον θάνατό του έκαναν γνωστό με αναρτήσεις τους στο Facebook ο στενός του συνεργάτης και ποιητής Κώστας Μαυρουδής και ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος.

Ο Άκης Καπράνος γράφει σε ανάρτησή του πως ο Τάσος Γουδέλης «αφήνει πίσω του μια διόλου ευκαταφρόνητη συνεισφορά στην γραμματική του μεταπολιτευτικού κριτικού λόγου (οι μελέτες του για τους Ταβιάνι, τον Γουέλς, τον Κουροσάβα και άλλους), αλλά και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο με πολλές συλλογές διηγημάτων (αναμεσά τους: Αρπακτικά – 1990, Πρωινή επίσκεψη – 1993, Σκιές γυναικών – 1996), και ένα μυθιστόρημα (Οικογενειακές ιστορίες – 2006)».

«Ήταν ένας από τους Έλληνες κριτικούς που έκαναν το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή στη σκηνοθεσία».

«Το 2007 γύρισε μαζί με τον γιο του Βασίλη τη μικρού μήκους ταινία Ο δολοφόνος της λεωφόρου ενώ μια χρονιά αργότερα σκηνοθέτησε τη Συνάντηση, βασισμένος πάντα σε δικά του διηγήματα. Η τελευταία είχε αποσπάσει τιμητική διάκριση στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, για «την πρωτότυπη και σύγχρονη κινηματογράφηση και τη νέα ματιά στην κινηματογραφική γλώσσα».

«Πριν απ’ όλα όμως, είχε διακριθεί για την αντιστασιακή του δράση την περίοδο της επταετίας» όπως σημειώνει, για να συμπληρώσει πως «θα μου λείψουν οι συναντήσεις στον Καπετάν Μιχάλη, Τάσο».

Ήταν γνωστές οι καθιερωμένες επί χρόνια εβδομαδιαίες συναντήσεις του Τάσου Γουδέλη με κύκλο συγγραφέων, ποιητών και καλλιτεχνών σε στέκια του κέντρου των Αθηνών όπως ο «Καπεταν Μιχάλης» και ο «Βιβλιοπότης».

Ο Τάσος Γουδέλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949 και από το 1982 συνεργαζόταν με τον Κώστα Μαυρουδή στην έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού «Το δέντρο». Είχε πλούσια αντιστασιακή δράση κατά την περίοδο της χούντας.

Ήταν συγγραφέας βιβλίων για τον κινηματογράφο και είχε διδάξει Ιστορία Κινηματογράφου και τεχνική σεναρίου σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Υπήρξε παραγωγός και συνεργάτης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών για τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία, ενώ συνεργάστηκε με το ένθετο «Βιβλιοθήκη» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» ως κριτικός ξένης, κυρίως, λογοτεχνίας.