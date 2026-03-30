Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, προσκαλούν το κοινό στα εγκαίνια της έκθεσης «Κύπρος, 1974. Η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 4 Απριλίου 2026 στις 19:30, στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδειου Μελάθρου στην πόλη της Ρόδου.

Η μνήμη της τουρκικής εισβολής του 1974, ανιχνεύεται μέσα από εξαιρετικά μεγάλο αριθμό εκθεμάτων που έχουν αναζητηθεί και παραχωρηθεί από πολλούς φορείς και ιδιώτες: εικόνες της κυπριακής τοπογραφίας, φωτογραφίες, κρατικά έγγραφα, βιβλία, αφίσες, γραμματόσημα, αντικείμενα και κειμήλια, ιστορικές, λογοτεχνικές και μουσικές αφηγήσεις, έργα τέχνης, κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, καθώς και μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα.

Ο αφηγηματικός άξονας της έκθεσης παρακολουθεί την ιστορική γραμμή: η ζωή πριν το 1974, το πραξικόπημα, η εισβολή, οι πρόσφυγες, οι εγκλωβισμένοι, οι αιχμάλωτοι και οι αγνοούμενοι. Παράλληλα, η έκθεση αφηγείται τον αντικατοχικό αγώνα, την ανασυγκρότηση, τη μέριμνα για την πολιτιστική κληρονομιά και την εκπαίδευση, τη δημιουργία και τη ματιά στο μέλλον.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 13 Μαΐου 2026.

Επιστημονική Επιτροπή: Κυριάκος Χαραλαμπίδης (Πρόεδρος), Ανδρέας Ι. Βοσκός, Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Άννα Μαραγκού, Πέτρος Παπαπολυβίου, Ανθή Τοφαρή, Ευάνθης Χατζηβασιλείου.

Γενική επιμέλεια: Για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, Ανθή Τοφαρή, Νάτια Καραγιάννη. Για το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Χρήστος Χρηστίδης, Άννα Ενεπεκίδου

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Ναταλία Μπούρα.

Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου

Νέα πτέρυγα: οδός Ι.& Π. Νεστορίδη (τμήμα οδού Κω)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2241043780-2241025780

Ωράριο λειτουργίας:

Τρίτη–Σάββατο: 10.00–21.00 (τελευταία είσοδος κοινού: 20.30) Κυριακή και Δευτέρα κλειστά.