Σε ένα από τα ακριτικότερα φυλάκια του ελληνισμού, το Αγαθονήσι, όπου η ιστορία, ο πολιτισμός και η εθνική παρουσία παραμένουν διαχρονικά άρρηκτα συνδεδεμένα, εγκαινιάστηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού, από το 2019.

Η ίδρυσή του αποτελεί μια σημαντική επένδυση στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ταυτόχρονα μια έμπρακτη επιβεβαίωση της διαρκούς παρουσίας της Πολιτείας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό του έργου για την ιστορική μνήμη, την εθνική αυτογνωσία και την ανάπτυξη της ακριτικής Ελλάδας.

Στον χαιρετισμό της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σημείωσε:

«Η παρουσία σας, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, στα εγκαίνια ενός τόσο σημαντικού έργου του Υπουργείου Πολιτισμού, στο ακριτικό Αγαθονήσι αποτελεί μια πράξη με υψηλή συμβολική αξία, λειτουργεί τονωτικά για το εθνικό μας φρόνημα, και μας τιμά εξόχως. Όταν, το 2010, συζητήσαμε με τον Παύλο Τριανταφυλλίδη την ένταξη της αρχαιολογικής έρευνας στον αρχαιολογικό χώρο στο Καστράκι του Αγαθονησίου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG Ελλάδας και Κύπρου -υπηρετούσα τότε ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού- του διευκρίνισα ότι η πρόταση που θα καταθέταμε όφειλε να αγγίζει τις ψυχές όλων των Ελλήνων. Με την έναρξη του ανασκαφικού προγράμματος στο Καστράκι, το 2013, σχεδιάσαμε και την ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου, σε άμεση λειτουργική και νοηματική σύνδεση με τον αρχαιολογικό χώρο. Η υλοποίηση του έργου δεν προχώρησε την περίοδο 2015-2019. Το 2020, όμως, μας δόθηκε η δυνατότητα να συνεχίσουμε από το σημείο που το είχαμε αφήσει, εντάσσοντας την ολοκλήρωση του κτηρίου και της μόνιμης έκθεσής του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η υλοποίηση έργων στα μικρά και ακριτικά νησιά μας είναι πάντοτε απαιτητική, τόσο ως προς τη χρηματοδότηση όσο και ως προς τη διαθεσιμότητα των ανθρώπινων πόρων. Ωστόσο, αυτό το Μουσείο έπρεπε να γίνει. Είναι καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού να δημιουργεί σύγχρονες πολιτιστικές και μουσειακές υποδομές στα ακριτικά νησιά μας. Το Αιγαίο υπήρξε το λίκνο, το χωνευτήρι όλων εκείνων των πολιτισμικών ρευμάτων που διαμόρφωσαν τη μεγάλη ιστορική διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού. Ο πολιτισμός αποτελεί διαχρονικά μοχλό ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερα, στις ανατολικές ακριτικές περιοχές της χώρας, συνιστά έναν κρίσιμο κρίκο της εθνικής μας θωράκισης. Πιστεύω ότι το νέο Μουσείο ενισχύει το φρόνημα των νησιωτών μας και τους κάνει όλους υπερήφανους, εσάς που έχετε επιλέξει να φυλάτε Θερμοπύλες. Οι πολίτες, με υψηλό φρόνημα, είναι εκείνοι που μπορούν να υπερασπίζονται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις αξίες της πατρίδας μας».

Το Αγαθονήσι, το βορειότερο νησί της Δωδεκανήσου, κατέχει στρατηγική θέση μεταξύ Δωδεκανήσου, Αιγαίου και Μικράς Ασίας. Το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο χωροθετείται στη θέση Καστράκι, εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου, σε άμεση σύνδεση με το αρχαίο οχυρό του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο λειτούργησε έως τον 2ο αιώνα π.Χ. αποτελώντας μέρος του αμυντικού δικτύου της Μιλήτου, κατά την ελληνιστική περίοδο. Πρωτεργάτης της συστηματικής ανασκαφής στο Καστράκι είναι ο νυν Έφορος Αρχαιοτήτων Λέσβου και Σάμου Δρ. Παύλος Τριανταφυλλίδης.

Το Μουσείο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, παρουσιάζοντας τη διαχρονική ιστορία του νησιού, με επίκεντρο τα ευρήματα από το Καστράκι. Στο ισόγειο εκτίθενται αντικείμενα από τις διάφορες φάσεις του οχυρού, καθώς και τεκμήρια κατοίκησης ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ. Στον όροφο αναδεικνύονται θεματικές ενότητες για την πολεμική και καθημερινή ζωή, τις παραγωγικές δραστηριότητες (μελισσοκομία, μεταλλουργία, βυρσοδεψία, αγγειοπλαστική), το εμπόριο, τις αρχαίες λατρείες, τη βυζαντινή περίοδο και τη σύγχρονη ζωή στο Αγαθονήσι, με τη χρήση πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού.

Η δημιουργία και η ολοκλήρωση του Μουσείου πραγματοποιήθηκε σταδιακά μέσω χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα INTERREG «Ελλάδα–Κύπρος», το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν έργα ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και ολοκλήρωσης των εκθεσιακών υποδομών, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 2,8 εκατ. ευρώ.

Τα εγκαίνια του νέου μουσείου τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, επίτιμος Δημότης Αγαθονησίου, κ.κ. Νικόλαος. Παρόντες στην τελετή των εγκαινίων ήταν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Αγαθονησίου Ευάγγελος Κόττορος, οι βουλευτές Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης και Γιάννης Παπάς. Από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού, παρόντες ήταν η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου, ο Προϊστάμενος των Διευθύνσεων Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Θεμιστοκλής Βλαχούλης, ο Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και Σάμου Παύλος Τριανταφυλλίδης, η Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου Ελένη Φαρμακίδου και υπηρεσιακοί παράγοντες.