Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε το αποκατεστημένο -στην αρχική του μορφή- κωδωνοστάσιο του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σύμη, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στα Δωδεκάνησα για τα εγκαίνια των έργων, που έχουν ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το εμβληματικό μνημείο αποκαταστάθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, με συνολικό προϋπολογισμό 800.000 ευρώ.

Η αποκατάσταση του κωδωνοστασίου εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των μικρών νησιών και των ακριτικών μας περιοχών, με στόχο τη διαφύλαξη σημαντικών μνημείων και τη σύνδεσή τους με τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Η ολοκλήρωση του έργου ενισχύει τη δυναμική της Σύμης ως προορισμού πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Είναι μέρα γιορτής καθώς ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στην τοπική κοινωνία της Σύμης το ιστορικό κωδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, βασικό τοπόσημο του νησιού. Οι εχθροπραξίες την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ο χρόνος είχαν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές, εξ αιτίας των οποίων το μνημείο κατέστη επικινδύνως ετοιμόρροπο, ενώ ο άμεσος περιβάλλων χώρος του, είχε αποκλειστεί εξ αιτίας του κινδύνου κατάρρευσης στοιχείων του κωδονοστασίου ήδη από το 2017. Η υλοποίηση εργασιών στατικής θωράκισης και συνολικής αποκατάστασης του κωδωνοστασίου ήταν απολύτως αναγκαία. Αυτό διεγνώσθη στην αυτοψία που πραγματοποιήσαμε, το 2020, με αφορμή τα εγκαίνια του Διαχρονικού Μουσείου Σύμης. Με αυτό το έργο ανταποκριθήκαμε στη βαθιά επιθυμία όχι μόνο της Εκκλησίας και της Ιεράς Μητροπόλεως, αλλά ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας,καθώς το κωδωνοστάσιο του Μητροπολιτικού Ναού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και της θρησκευτικής παράδοσης της Σύμης, αλλά και των Δωδεκανήσων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Ελλάδα έχει ανάγκη από τη συστράτευση όλων των υγιών δυνάμεων, τη συνεργασία και τη συναίνεση, με αποκλειστικό γνώμονα το καλό της κοινωνίας μας. Η προστασία και η ανάδειξη τέτοιων σπουδαίων ιστορικών τεκμηρίων στα νησιά μας δεν διασώζει απλώς τη συλλογική μας μνήμη, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη, με απτά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία».

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το κωδωνοστάσιο αποδίδεται εκ νέου στην τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Σύμης και στην αναβάθμιση του πολιτιστικού και τουριστικού αποτυπώματος του νησιού.Το εντυπωσιακό κωδωνοστάσιο, που ανεγέρθηκε το 1880 και δεσπόζει στον οικισμό, με ύψος σχεδόν 24 μέτρων, αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα, σημαντικό δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των Δωδεκανήσων. Οι εργασίες περιέλαβαν τον έλεγχο και την ενίσχυση της θεμελίωσης, την εγκατάσταση μεταλλικών στοιχείων ενίσχυσης, τη συντήρηση και αποκατάσταση των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών, καθώς και την πλήρη τεκμηρίωση και καταγραφή των παραδοσιακών βοτσαλωτών δαπέδων του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, το μνημείο εξοπλίστηκε με σύγχρονα συστήματα ηλεκτροφωτισμού για την ανάδειξή του και με αντικεραυνική προστασία, εξασφαλίζοντας τόσο την προστασία όσο και τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης, ο Δήμαρχος Σύμης Ελευθέριος Παπακαλοδούκας, η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Βικάτου, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Θέμης Βλαχούλης, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου Ελένη Φαρμακίδου,η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Παρασκευή Μωραΐτου, υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟ και πλήθος κόσμου.

Ακολούθως, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα είχε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, παρουσία τοπικών αντιδημάρχων και υπηρεσιακών στελεχών του ΥΠΠΟ.Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην προστασία και τη διαχείριση του παραδοσιακού οικισμού της Σύμης, ο οποίος αποτελεί ένα μοναδικό, προστατευόμενο αρχιτεκτονικό σύνολο διεθνούς εμβέλειας. Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η διατήρηση της αυθεντικότητας του οικισμού, σε απόλυτη ισορροπία με τις σύγχρονες οικιστικές και αναπτυξιακές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, διασφαλίζοντας ότι η Σύμη θα παραμείνει ένα ζωντανό μνημείο πολιτισμού.

Τέλος, η Υπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μονή του Πανορμίτη. Ο Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ υποδέχθηκε και ξενάγησε τη Λίνα Μενδώνη στο ιστορικό Καθολικό με το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο, καθώς και στους χώρους των Μουσείων της Μονής, όπου φυλάσσονται σπάνια εκκλησιαστικά κειμήλια, εικόνες και δείγματα της πλούσιας λαϊκής παράδοσης του νησιού.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στη συνεχή προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του ιστορικού μοναστηριακού συγκροτήματος, το οποίο αποτελεί κορυφαίο θρησκευτικό και πολιτιστικό ορόσημο για ολόκληρο το Αιγαίο, με τη Λίνα Μενδώνη να υπογραμμίζει τη διαρκή μέριμνα του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαφύλαξη της θρησκευτικής μας κληρονομιάς.

Τις επόμενες μέρες εντεταλμένος συντηρητής του Υπουργείου Πολιτισμού θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο Μοναστήρι, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της εκπόνησης των μελετών συντήρησης των αγιογραφιών και των φορητών εικόνων του καθολικού.