Ο όλεθρος του Ολοκαυτώματος συναντάται με τον κόσμο του Ντοστογιέφσκι και για δεύτερη χρονιά παρουσιάζεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μία παράσταση, βασισμένη στο μυθιστόρημα «Έγκλημα και τιμωρία» του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα, σε πρωτότυπη θεατρική μεταφορά του Θανάση Τριαρίδη και σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη.

Μετά την περσινή επιτυχία και τη μεγάλη αποδοχή από τους θεατές, η παράσταση «Έγκλημα και τιμωρία» επιστρέφει στη Σκηνή Σωκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών, από την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση έχει να κάνει με έναν νεαρό φοιτητή της Νομικής και επίδοξο συγγραφέα στην Αγία Πετρούπολη του 1865, τον Ροντιόν Ρασκόλνικωφ, ο οποίος δολοφονεί με μπαλτά τη γριά τοκογλύφο Αλιόνα Ιβάνοβνα – λογαριάζοντάς την ως «μία ψείρα» που πρέπει να εξαλειφθεί από τον ηθικό ορίζοντα της ανθρωπότητας. Καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για την ενοχή του, ο αστυνόμος Πορφύριος Πέτροβιτς προσπαθεί να τον πιέσει ψυχολογικά ώστε να οδηγηθεί στην ομολογία. Η Σόνια, η «διάφανη πόρνη», έρχεται να αγαπήσει τον εφιάλτη του Ροντιόν, να τον πάρει μέσα της και να τον μετασχηματίσει σε αγάπη. Ο Αρκάντι Σβιντριγκάιλοφ ενσαρκώνει το κυνικό κακό που κατισχύει και η Ντούνια, η αδελφή του Ρόντια, θύμα του Αρκάντι, ανασυστήνει τη θυσιαστική αγάπη.

«Κανένας συγγραφέας δεν ωθεί τους ήρωές του στην άκρη των εσωτερικών γκρεμών τους σαν τον Ντοστογιέφσκι. Έμπλεοι πάθους, οργής, συναισθηματικής ταραχής και ψυχικού βρασμού, εμμονικής πίστης και υπέρτατης ανάγκης για Δικαιοσύνη, αποδέκτες μιας σκληρής καθημερινότητας γεμάτης καταστολή και τρόμο, φοβισμένοι και σπάνια ελεύθεροι, οι χαρακτήρες του εμβληματικού συγγραφέα του πολιτισμού μας συναντούν τον συμπαγή ιδεολογικό κόσμο του Θανάση Τριαρίδη και μεταλλάσσονται σε θυσιαστικούς αμνούς της τραγωδίας του ανθρώπου», αναφέρει στο σημείωμά της η σκηνοθέτιδα Νικαίτη Κοντούρη.

«Η διαδρομή όλων μας προς την ολοκλήρωση της παράστασης ήταν μακρά και επίπονη. Η παράλληλη ανάγνωση του κόσμου του Ντοστογιέφσκι με αυτόν του Τριαρίδη μας έφερνε συνεχώς αντιμέτωπους με τους δαίμονες των ηρώων-ρόλων και τα σκοτάδια τους. Από τη μία το σημαντικότερο μυθιστόρημα όλων των εποχών και από την άλλη η σύγχρονη, ιδεολογική, πυκνή και αυστηρά δομημένη μεταφορά, αποζητούσαν διαφάνεια και καθαρή κρίση. Το ψυχικό μας απόθεμα λύγισε πολλές φορές κάτω από το βάρος των απαιτήσεων του έργου», προσθέτει.

Στη θεατρική μεταφορά του Θανάση Τριαρίδη, η δράση συναιρείται σε οχτώ πρόσωπα – ενώ στη σκηνή βρίσκεται και ο ίδιος ο Ντοστογιέφσκι ως ένας από τους πρωταγωνιστές του εφιαλτικού σύμπαντος. Στα όνειρα του Ρασκόλνικωφ και της Σόνιας γίνεται η σύνδεση που χαρακτηρίζει όλη τη δραματουργία του Τριαρίδη: Οι Θάλαμοι Αερίων του Άουσβιτς εισβάλλουν κυρίαρχοι, ως διαρκής εφιάλτης του μέλλοντος. Σύμφωνα με την πάγια θέση του Τριαρίδη, μετά το Άουσβιτς δεν μπορεί να υπάρξουν οι μεγάλες καταστατικές αφηγήσεις της ανθρωπότητας δίχως να το συμπεριλάβουν στο πλέγμα τους – χωρίς να προσπαθήσουν να το δούνε και να το μετρήσουν, γύρω και μέσα τους.

«Στο έργο του Θανάση Τριαρίδη, οι Θάλαμοι Αερίων του Άουσβιτς εισβάλλουν στα όνειρα των φλεγόμενων ανθρώπων και μετατρέπουν σταδιακά την ανάσα τους σε συλλογικό εφιάλτη. Στην παράστασή μας οφείλαμε να αποκαλύψουμε τις επώδυνες διαδρομές των ηρώων μας. Ο ιδεολόγος φονιάς-κοσμοδιορθωτής Ρασκόλνικωφ. Ο εμμονικός ανακριτής Πορφύριος. Η αγία μάνα Πουλχερία. Η διάφανη πόρνη Σόνια. Η κακοποιημένη Ντούνια. Ο ανήθικος εκβιαστής Σβιντριγκάιλοφ. Ο καλοκάγαθος φίλος Ντιμίτρι. Τα οργισμένα φαντάσματα των δολοφονημένων από τον Ρασκόλνικωφ. Και μαζί με όλους αυτούς, σαν χορός αρχαίου δράματος, τα μέλη της κοινωνίας που τους περιβάλλουν, τους παρακολουθούν και τους ελέγχουν. Όλοι μαζί καθοδηγούνται από τον πανταχού παρόντα επί σκηνής (ήρωα πλέον του έργου) Ντοστογιέφσκι, στην πορεία προς την καθοριστική ρωγμή που προκαλείται από την αγάπη. Είναι η ρωγμή που θα οδηγήσει τον Ρασκόλνικωφ στην τιμωρία και την ανθρωπότητα στη λύτρωση», τονίζει η κ. Κοντούρη.

Η πρεμιέρα της παράστασης στη Σκηνή Σωκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών είναι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 21:00. Παραστάσεις θα δίνονται κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 19:00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 και κάθε Σάββατο με δύο παραστάσεις στις 18:00 και 21:00. Η διάρκεια είναι 115 λεπτά (συν διάλειμμα) και είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών.