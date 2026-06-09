Μετά την επιτυχημένη έναρξη της καλοκαιρινής της περιοδείας στις 4 Ιουνίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, η Επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!» συνεχίζει τη δυναμική της πορεία. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού οδήγησε στην προσθήκη τριών επιπλέον παραστάσεων στις 12, 13 και 14 Ιουνίου (πέρα από τις αρχικά προγραμματισμένες εμφανίσεις έως τις 7 Ιουνίου), οι οποίες αποτελούν και την τελευταία ευκαιρία για το κοινό της Αττικής να δει την παράσταση πριν συνεχίσει το ταξίδι της στην Ελλάδα.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, συνδυάζει αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτιρα, σχολιάζοντας με ευρηματικό τρόπο την ελληνική πραγματικότητα και τα παράδοξα της εποχής μας.

Στη σκηνή συναντιούνται οι:

Δημήτρης Πιατάς

Ελένη Κοκκίδου

Δημήτρης Μακαλιάς

Γιούλη Τσαγκαράκη

Ζερόμ Καλούτα

Σύρμω Κεκέ

Μαρία Διακοπαναγιώτου

Αλέξης Βιδαλάκης

Θανάσης Ισιδώρου

Οι πρωταγωνιστές ενώνονται σε μια εκρηκτική σύμπραξη ερμηνειών, συνοδευόμενοι από ζωντανή τετραμελή ορχήστρα.

Μια σύγχρονη Επιθεώρηση που συνομιλεί με την επικαιρότητα, σαρκάζει τα κακώς κείμενα και προσφέρει άφθονο γέλιο, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον και το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Χαρούμενοι εργαζόμενοι του 16ώρου, «αδιάφθοροι» εισαγγελείς που λιώνουν μπροστά σε αγαπημένους υπουργούς, αριστεροί σε κρίση ταυτότητας που αναζητούν την Ιθάκη τους και ένα πρωθυπουργικό επικοινωνιακό επιτελείο που κάνει οντισιόν για νέους fans στο TikTok.

Υπουργοί εγκαινιάζουν βομβαρδισμένα νοσοκομεία, πρέσβειρες–superstars κάνουν διπλωματία στις πίστες, ενώ μανάδες μοιράζουν ζακέτες στα οδοφράγματα του Pride.

Με καυστικές ατάκες και ανατρεπτικό χιούμορ, η παράσταση κάνει remix την ειδησεογραφία και την καθημερινότητά μας. Η σκηνή, όπως και η ζωή μας, γεμίζει με μπραντσάδικα και Airbnb σε φουλ ανάπτυξη, latte macchiato και business meetings για energy security και AI sustainability.

Και κάπου στο Κολωνάκι, η Αριστεία και η Ατομική Ευθύνη απολαμβάνουν brunch με quinoa bowls και avocado toast!

Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο, αυτό που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, μέσα από το βλέμμα της επιθεώρησης.

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Κείμενα – Στίχοι τραγουδιών Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης

Πρωτότυπα τραγούδια – Μουσική – Ενορχηστρώσεις Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνικά – Κοστούμια Μαγδαληνή Αυγερινού

Κίνηση Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωνητική διδασκαλία Αποστόλης Ψυχράμης

Βοηθός σκηνοθέτη Πάνος Κορογιαννάκης

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου Αγγελική Πολίτη

Φωτογραφίες – Artwork – Trailer Χρήστος Συμεωνίδης

Μουσικοί επί σκηνής Αντώνης Παλαμάρης – μουσική διεύθυνση, επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα, Κωστής Πυρένης – ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, Βαγγέλης Οικονόμου μπάσο Δημήτρης Τσόλης τύμπανα, programming

Παρτιτούρες Άρης Ζέρβας

Καλοκαιρινή Περιοδεία 2026

Αττική

• Βεάκειο Θέατρο Πειραιά — 4, 5,6 7 Ιουνίου & 12, 13 & 14 Ιουνίου

• Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου — 17 & 18 Ιουνίου

• Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — 23 Ιουνίου

Υπόλοιπη Ελλάδα

• Θεσσαλονίκη – Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» — 8 Ιουλίου

• Βόλος – Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» — 10 Ιουλίου

• Δίον – Αρχαίο Θέατρο Δίου — 12 Ιουλίου

• Βέροια – Θέατρο Άλσους — 14 Ιουλίου

• Κοζάνη – Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης» — 15 Ιουλίου

• Σέρρες – Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών — 16 Ιουλίου

• Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ — 17 Ιουλίου

• Δελφοί – Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος» — 18 Ιουλίου

• Αίγιο – Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» — 20 Ιουλίου

• Ηλεία – Θέατρο Αρχαίας Ήλιδας — 21 Ιουλίου

• Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας — 22 Αυγούστου

Οι επόμενοι σταθμοί της περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα.

*Περισσότεροι σταθμοί θα ανακοινώνονται σταδιακά.

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