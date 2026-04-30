Μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική σύμπραξη φιλοξενείται από τις 5 έως τις 17 Μαΐου 2026 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα». Η έκθεση με τίτλο «Αντιδάνειο» φέρνει στο προσκήνιο τη δημιουργική δύναμη της αυθόρμητης έκφρασης, συνδέοντας την ψυχική υγεία με την επίσημη τέχνη.

Η Φιλοσοφία της Έκθεσης

Η έννοια του «αντιδανείου» λειτουργεί εδώ ως ένας ζωντανός κύκλος: μια ιδέα γεννιέται, ταξιδεύει, μεταπλάθεται και τελικά επιστρέφει στην κοινωνία με νέο νόημα.

Στην έκθεση, η αυθόρμητη έκφραση ατόμων που βρίσκονται σε διαδικασία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί τον πρωτογενή πυρήνα. Αυτή η αυθεντική δημιουργία λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης για 27 καλλιτέχνες, οι οποίοι την υιοθέτησαν και την επιστρέφουν στο κοινό μέσα από τη δική τους καλλιτεχνική ματιά.

Κοινωνία → Ασθενής → Έργο → Καλλιτέχνης → Τέχνη → Κοινωνία

Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί τα χνάρια της Art Brut (Ωμή Τέχνη), αναγνωρίζοντας την καλλιτεχνική αξία που παράγεται έξω από το καθιερωμένο ακαδημαϊκό πλαίσιο, όπως την ανέδειξε ο Jean Dubuffet.

Διοργάνωση

Η έκθεση διοργανώνεται από τα Εργαστήρια Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ. Αττικής – 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου), σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Πληροφορίες:

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα» (Ηρακλειδών 66, Θησείο).

Εγκαίνια: Τρίτη, 5 Μαΐου 2026 | 18:00 – 21:00.

Διάρκεια: 5 – 17 Μαΐου 2026.

Ωράριο Λειτουργίας:

Τρίτη έως Παρασκευή: 11:00 – 19:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 15:00