Για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση του Ρόμπερτ Ράουσενμπεργκ (1925–2008) το Μουσείο της Πόλης της Νέας Υόρκης (MCNY) παρουσιάζει έκθεση αφιερωμένη στο έργο του ζωγράφου με τίτλο «New York: Pictures from the Real World» (Νέα Υόρκη: Εικόνες από τον Πραγματικό Κόσμο).

Η έκθεση εξερευνά την πρωτοποριακή ενσωμάτωση της φωτογραφίας και των αντικειμένων που έβρισκε στην τέχνη του, αντανακλώντας τη βαθιά του ενασχόληση με «τον πραγματικό κόσμο» και τη σύνθετη σχέση του με τη Νέα Υόρκη.

Οργανωμένη σε τρεις ενότητες, «Πρώιμες Φωτογραφίες», «Εντός + Εκτός Ορίων Πόλης» και «Φωτογραφία στη Ζωγραφική» η έκθεση ανιχνεύει την εξέλιξη της φωτογραφικής τέχνης του Ράουσενμπεργκ και την αλληλεπίδρασή της με τη ζωγραφική, τη γλυπτική και το ασαμπλάζ.

Ο Ράουσενμπεργκ θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της μεταπολεμικής Νέας Υόρκης και η τέχνη του διεύρυνε τα όρια για μια ολόκληρη γενιά, αναδιαμορφώνοντας τον κόσμο της τέχνης στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο, αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης. Συλλέγοντας υλικά και έμπνευση από το περιβάλλον του, συχνά έφερνε στους πίνακες και τα γλυπτά του αντικείμενα και εικόνες που προέρχονταν ή αναπαράγονταν από περιοδικά και εφημερίδες. Ο Ράουσενμπεργκ ήταν επίσης ένας φωτογράφος με ένα τολμηρό δημιουργικό όραμα, το οποίο αποτελεί το επίκεντρο της έκθεσης.

Το κεντρικό έργο της έκθεσης είναι το In + Out City Limits, μια τριετής (1979–81) φωτογραφική έρευνα που διεξήχθη σε όλες τις ΗΠΑ, πρότζεκτ που ο Ράουσενμπεργκ είχε αρχικά συλλάβει δεκαετίες νωρίτερα ως φοιτητής στο Black Mountain College στη Βόρεια Καρολίνα. Οι φωτογραφίες του από τη Νέα Υόρκη από αυτό το πρότζεκτ αποκαλύπτουν ότι του ασκούσαν γοητεία σημάδια και σύμβολα του ανθρώπινου πολιτισμού, ακόμη και στα πιο ταπεινά ή εγκαταλελειμμένα απομεινάρια της πόλης. Οι φωτογραφίες τονίζουν την παρατηρητικότητά του και τη συνεχή προσπάθειά του να διοχετεύσει τις φευγαλέες στιγμές της ζωής στο έργο του—αποκαλύπτοντας μια βαθιά ευαισθησία στο κοινωνικό τοπίο.

Επιπλέον, η έκθεση παρουσιάζει μια επιλογή έργων που δημιουργήθηκαν μεταξύ 1963 και 1994 και συνδυάζουν φωτογραφίες του από τη Νέα Υόρκη με εικόνες που τραβήχτηκαν σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας πώς επαναπροσδιόρισε το πλαίσιο της φωτογραφικής του απεικόνισης μέσω της καινοτόμου δημιουργικής του διαδικασίας.

Η κύρια χρηματοδότηση της έκθεσης παρέχεται από το Ίδρυμα Ρόμπερτ Ράουσενμπεργκ και υποστήριξη από δημόσια κεφάλαια του Τμήματος Πολιτιστικών Υποθέσεων της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Μίλτον Έρνεστ «Ρόμπερτ» ή «Μπομπ» Ράουσενμπεργκ ήταν Αμερικανός ζωγράφος και γραφίστας, τα πρώτα έργα του οποίου προανήγγειλαν το κίνημα της ποπ αρτ. Ο Ράουσενμπεργκ είναι γνωστός για το έργο του Combines (1954–1964), μια ομάδα έργων τέχνης που ενσωμάτωναν καθημερινά αντικείμενα ως υλικά τέχνης και που θόλωναν τα όρια μεταξύ ζωγραφικής και γλυπτικής.

Ο Ράουσενμπεργκ ήταν κυρίως ζωγράφος και γλύπτης, αλλά ασχολήθηκε επίσης με τη φωτογραφία, τη χαρακτική και την performance.