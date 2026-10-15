Ο Κώστας Ορφανίδης επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία, παρουσιάζοντας το νέο του single, που έχει τίτλο «Είμαι Καλύτερα Μόνος».

Πρόκειται για ένα ποπ-λαϊκό τραγούδι με φρέσκο ήχο, που μιλάει για την ελευθερία της προσωπικής επιλογής και τη δύναμη να αφήνεις πίσω σου καταστάσεις που δεν σε κάνουν ευτυχισμένο.

Υπογράφοντας ο ίδιος τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική, ο ανερχόμενος καλλιτέχνης δίνει φωνή σε συναισθήματα και σκέψεις που πολλοί έχουν βιώσει σε κάποια στιγμή της ζωής τους.

Η απόφαση να συνεχίσεις μόνος, να απομακρυνθείς από όσα σε κρατούν πίσω και να ανακαλύψεις ξανά τον εαυτό σου αποτελεί τον βασικό άξονα του τραγουδιού.

Άλλωστε, το ερώτημα «μήπως τελικά είμαι καλύτερα μόνος;» είναι κάτι που πολλοί έχουν αναρωτηθεί, ιδιαίτερα όταν έρχεται η στιγμή να κάνουν μια νέα αρχή και να επιλέξουν όσα πραγματικά τους εκφράζουν.

Το «Είμαι Καλύτερα Μόνος» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό video clip στο YouTube, ενώ παράλληλα κυκλοφορεί στο Spotify και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.