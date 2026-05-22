Ένα τριήμερο πρόγραμμα δημόσιων δράσεων και εκδηλώσεων διοργανώνει το Εθνικό Θέατρο, από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στην περιοχή της Πλατείας Ομονοίας, με συζητήσεις, performances, προβολές, ξεναγήσεις και παρεμβάσεις -καρπό πολύμηνης έρευνας του Πρόδρομου Τσινικόρη στη γειτονιά πέριξ του Κτηρίου Τσίλλερ και υπό την καλλιτεχνική του επιμέλεια.

Μια απόπειρα προσέγγισης της Ομόνοιας ως τόπου διαρκούς μετάβασης, όπου συναντιούνται διαφορετικές κοινωνικές εμπειρίες, μορφές καθημερινότητας και αντιφατικές εικόνες της σύγχρονης Αθήνας. Οι δράσεις θα αναπτυχθούν στην πλατεία, στον υπόγειο σταθμό του μετρό, σε ξενοδοχεία, καφενεία και στους γύρω δρόμους, δημιουργώντας ένα δίκτυο καλλιτεχνικών γεγονότων που συνδέουν τον δημόσιο χώρο με προσωπικές αφηγήσεις, ιστορίες κατοίκων, εργαζομένων και ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η παράσταση Ομόνοια θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη.

Η Ομόνοια υπήρξε ιστορικά σημείο άφιξης, εμπορίου, νυχτερινής ζωής και συνεχούς αλλαγής. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο επενδύσεων, ξενοδοχειακής ανάπτυξης και νέων πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Η σειρά εκδηλώσεων εξερευνά ακριβώς αυτή τη μετάβαση: πώς αλλάζει σήμερα η περιοχή, ποιο είναι το μέλλον του δημόσιου χώρου και πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για την Ομόνοια πέρα από στερεότυπα ή εξιδανικεύσεις. Παράλληλα, η δράση αντιμετωπίζει την Ομόνοια ως τόπο που έχει καταγραφεί έντονα στη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη συλλογική μνήμη της πόλης.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται δημόσιες συζητήσεις στην πλατεία Ομονοίας και τον προαύλιο χώρο του Κτηρίου Τσίλλερ, που ανοίγουν έναν διάλογο γύρω από τη σημερινή ταυτότητα της περιοχής, τις μεταβολές που βρίσκονται σε εξέλιξη και τη σχέση ανάμεσα στην καθημερινή ζωή, την καλλιτεχνική αναπαράσταση και τις νέες μορφές ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας.

Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν οι ξεναγήσεις στην περιοχή της Ομόνοιας. Η Άρτεμις Σκουμπουρδή παρουσιάζει μια αφηγηματική διαδρομή γύρω από την εξέλιξη της πόλης, ο Νίκος Βατόπουλος πραγματοποιεί έναν αστικό περίπατο από το Εθνικό Θέατρο έως τον Άγιο Παύλο, ενώ ο Μιχάλης Σαμόλης μοιράζεται μια προσωπική αφήγηση βασισμένη στη βιωμένη εμπειρία του δρόμου και της καθημερινότητας στην Ομόνοια.

Παράλληλα, προγραμματίζονται προβολές ταινιών που συνομιλούν άμεσα με την ιστορία και τη σύγχρονη εικόνα της περιοχής και λειτουργούν ως κινηματογραφικά πορτραίτα της. Η μικρού μήκους ταινία «Poste Restante – Ομόνοια» του Χάρη Παπαδόπουλου θα προβληθεί τόσο στον υπόγειο σταθμό της Ομόνοιας, όσο και στην αυλή του Εθνικού Θεάτρου συνδυαστικά με την ταινία μικρού μήκους «Πλατεία Αοράτων» του Θεόδωρου Σελέκου.

Σε δωμάτια του ξενοδοχείου Brown Acropol και στο κατάστημα του Βενέτη θα παρουσιαστούν μικρές performances με τη συμμετοχή ηθοποιών και συνεργατών του Εθνικού Θεάτρου. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από μια δημόσια δράση σιωπηλής ανάγνωσης στην πλατεία, καθώς και από το «Εθνικό Μετρόπολις», μια συνέργεια με το webradio του Εθνικού Θεάτρου.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Πρόδρομος Τσινικόρης

Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Ερμιόνη Γκαρραμόνε, Δημήτρης Κυπραίος [σπουδαστές Γ’ έτους του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου]

Δραματολόγος: Μάγδα Στεργίου

Αναλυτικό Πρόγραμμα* εδώ.

(*Το πρόγραμμα υπόκειται σε τροποποιήσεις)