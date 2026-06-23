Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Criminal Minds», Πέιτζετ Μπρούστερ, επέπληξε μια κριτικό τηλεόρασης του ScreenRant για τη συγγραφή ενός αρνητικού άρθρου σχετικά με τη μακροβιότερη σειρά. Η Μπρούστερ συμμετέχει στη σειρά από το 2006, ενσαρκώνοντας την Έμιλυ Πρέντις, έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες της δημοφιλούς αστυνομικής σειράς, η οποία είναι πράκτορας του FBI, αναλυτής συμπεριφοράς και μετέπειτα επικεφαλής της Μονάδας Ανάλυσης Συμπεριφοράς (BAU).

«Γεια σου κριτικέ Shealynn Scott», άρχισε η Μπρούστερ στην ανάρτησή της στο X το Σάββατο (20/6), η οποία έκτοτε έχει διαγραφεί, εγκαλώντας απευθείας τη συγγραφέα του άρθρου, Shealyn Scott, αν και γράφοντας λάθος το όνομά της. «Είσαι νέα. Δεν ξέρεις ότι οι κακές φωτογραφίες και οι κακές κριτικές μπορούν να οδηγήσουν 350 άτομα στο να χάσουν τη δουλειά τους».

«Πούλα vintage ρούχα. Δούλεψε σε ένα καταφύγιο. Κάνε κάτι καλύτερο από αυτό που κάνεις τώρα», πρόσθεσε η 57χρονη ηθοποιός. «Επειδή αυτή τη στιγμή είσαι άχρηστη».

Στο άρθρο της Scott από το Σάββατο, με τίτλο «Η αλλαγή format του Criminal Minds στο Paramount+ τελικά γυρίζει μπούμερανγκ», η ίδια επεσήμανε κάποιες από τις «υποβαθμίσεις» της σειράς, συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου αριθμού επεισοδίων.

«Αν και θεωρητικά είναι λογικό, οι συντομότερες σεζόν δυστυχώς λειτουργούν ενάντια στα μεγαλύτερα ατού του “Criminal Minds”», έγραψε, μεταξύ άλλων, η Scott.

Η κύρια εικόνα του άρθρου ήταν της ίδιας της Μπρούστερ ως Έμιλυ Πρέντις.

Η ανάρτηση της Μπρούστερ προκάλεσε αντιδράσεις από θαυμαστές και άλλους δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου της Scott, ανώτερου συντάκτη και ανταποκριτή του ScreenRant, Andy Behbakht.

«Αυτή είναι αηδιαστική συμπεριφορά από την πλευρά σου και είναι πραγματικά τραγικό να σε βλέπουμε να εξουθενώνεις μια νεαρή γυναίκα δημοσιογράφο, στην οποία κυριολεκτικά λες ότι είναι “άχρηστη” και ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στον χώρο στον οποίο βρίσκεται», απάντησε ο Behbakht στην Brewster μέσω του X. «Στηρίζω τη συνάδελφό μου και της οφείλεις μια συγγνώμη», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, ο διευθυντής branding, δημοσίων σχέσεων και σύνταξης του ScreenRant, Rob Keyes, σημείωσε στο X ότι το άρθρο της Scott «δεν ήταν καν κριτική», αλλά μάλλον «ένα αφιέρωμα για το πώς η σειρά θα ωφελούνταν από περισσότερα επεισόδια λόγω της πλοκής της».

Μετά τις αντιδράσεις, η Μπρούστερ διέγραψε την ανάρτησή της και ζήτησε συγγνώμη την επόμενη μέρα.

«Γεια σας παιδιά, ήμουν κακιά με τη Shealyn Scott χθες το βράδυ και το μετανιώνω βαθύτατα», έγραψε την Κυριακή. «Ντροπή μου που πρόσβαλα έναν άνθρωπο επειδή έκανε τη δουλειά του».

«Λυπάμαι πολύ, Shealyn», συνέχισε η Brewster. «Και ζητώ συγγνώμη από όσους με ακολουθούν που με είδατε να συμπεριφέρομαι έτσι. Αποδείχθηκε ότι, χθες το βράδυ, τα θαλάσσωσα».

Η Scott, σε δική της ανάρτηση, επιβεβαίωσε ότι η Μπρούστερ «επικοινώνησε επίσης μαζί μου ιδιωτικά για να μου ζητήσει συγγνώμη».

«Το “Criminal Minds” εξακολουθεί να είναι μια από τις αγαπημένες μου σειρές όλων των εποχών και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα συνεχίσω να καλύπτω τη 19η σεζόν (και ελπίζω και παραπέρα!)», πρόσθεσε η Scott.

Το «Criminal Minds» προβάλλεται στους δέκτες από το 2005. Μετά την ολοκλήρωση της 15ης σεζόν στο CBS το 2020, η σειρά μεταφέρθηκε στο Paramount+ το 2022 με τον νέο τίτλο «Criminal Minds: Evolution». Η σειρά διανύει αυτή τη στιγμή τη 19η σεζόν της και ανανεώθηκε για 20ή σεζόν τον Μάρτιο.

Πηγή: pagesix.com