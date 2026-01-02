Μια μέρα σαν τη σημερινή πριν 100 χρόνια γεννήθηκε ο αγαπημένος ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής. Η Φίνος Φίλμ με μια ανάρτησή της στα social media έστειλε τις πιο ζεστές ευχές της στον σπουδαίο ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

«100 ετών γίνεται σήμερα ο μαγικός Γιάννης Βογιατζής!! Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού κινηματογράφου – και ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ – κλείνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, και μαζί του γιορτάζει όλη η Ελλάδα!! Αγαπημένε μας κύριε Γιάννη, μέσα από την καρδιά μας, σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη να περισσεύει πάντα στη ζωή σας, για να την σκορπάτε γύρω σας όπως κάνατε πάντα με τόση γενναιοδωρία».

Λίγα λόγια για τον Γιάννη Βογιατζή

Ο Γιάννης Βογιατζής γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου 1926 στο Αιτωλικό Μεσολογγίου. Εξάδελφός του ήταν ο συνονόματός του τραγουδιστής και ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής (1934 – 2023). Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και για ένα διάστημα στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά.

Ο Γιάννης Βογιατζής δεν είναι απλώς ένας ηθοποιός, αλλά ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα που μας χάρισε η «χρυσή εποχή» του σινεμά. Αν και τον έχουμε ταυτίσει με το γέλιο, είχε το μοναδικό χάρισμα να μεταμορφώνεται με την ίδια ευκολία και σε δραματικούς ρόλους. Με πάνω από 65 ταινίες στο ενεργητικό του, κατάφερε να κλέβει την παράσταση ακόμα και όταν δεν είχε τον πρώτο ρόλο, ενώ στο θέατρο η παρουσία του γεμίζει τη σκηνή, επιβεβαιώνοντας το σπάνιο ταλέντο του.

Όλοι τον θυμόμαστε ως τον απίθανο «Μικέ» με το αμίμητο «Σας χαιρέτησα; Δεν σας χαιρέτησα…», έναν ρόλο που άφησε εποχή και έγινε σλόγκαν. Η χημεία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου στα θρυλικά μιούζικαλ του Δαλιανίδη παραμένει αξεπέραστη μέχρι σήμερα. Πέρα όμως από την οθόνη, ο Βογιατζής κέρδισε τον σεβασμό όλων για το ήθος του, καθώς φημιζόταν για τον εξαιρετικό του χαρακτήρα και την προθυμία του να βοηθάει πάντα τους συναδέλφους του.