Με δύο παραστάσεις στην Αθήνα ολοκληρώνεται η καλοκαιρινή περιοδεία της μεγάλης παραγωγής «Εκκλησιάζουσες – Γυναίκες στην εξουσία», την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι ‘Αλίκη Βουγιουκλάκη’ στα Βριλήσσια και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο ‘Θανάσης Βέγγος’ στον Κορυδαλλό.

Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη ανέβηκε ως μουσική παράσταση που συνδυάζει την αισθητική του καμπαρέ με την πολυχρωμία του τσίρκου, σε πρωτότυπη διασκευή της Νεφέλης Μαϊστράλη και του Θέμη Μουμουλίδη που υπέγραψε και τη σκηνοθεσία.

Με φρεσκάδα, αιχμηρό χιούμορ και ένα τολμηρό παιχνίδι θεατρικών ειδών, ο σατιρικός λόγος του Αριστοφάνη αναδείχτηκε πρωταγωνιστής μέσα από τις εντυπωσιακές ερμηνείες δέκα εξαιρετικών ηθοποιών, κερδίζοντας επάξια θερμό χειροκρότημα και επαινετικά σχόλια κοινού και κριτικής σε τριάντα πόλεις σε όλη τη χώρα.

Στο ρόλο του Βλέπυρου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Πραξαγόρα η Μαρίνα Ασλάνογλου, στον ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και μαζί τους οι: Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην παράσταση που δόθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Στράτου στο Αγρίνιο, ένα κορυφαίο μνημείο της Ακαρνανίας μετά από σιωπή πολλών ετών σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την περιοχή.

Η παράσταση ανέβηκε ως συμπαραγωγή δύο σημαντικών φορέων, της 5ης Εποχής και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, που ένωσαν τις δυνάμεις τους σ’ ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό εγχείρημα, που γοήτευσε, ενθουσίασε και δικαίωσε την επιλογή τους.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Απόδοση-Διασκευή| ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΪΣΤΡΑΛΗ – ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Μουσική | ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κινησιολογική Επεξεργασία | ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

Κοστούμια | ΒΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Φωτισμοί | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή | 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ερμηνεύουν

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ |ΙΝΤΡΑ ΚΕΪΝ

ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ|ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΗΤΤΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΩΖΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ

ΕΡΩΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ