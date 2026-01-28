Οι Απόκριες πλησιάζουν και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης τις υποδέχεται με μουσική, αφηγήσεις και εικαστικές δημιουργίες.

Τα εργαστήρια του Φεβρουαρίου αντλούν τις θεματικές τους από τις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να πειραματιστούν με χρώματα και ποικίλα υλικά, να δημιουργήσουν ευφάνταστα κοστούμια και να μεταμορφώσουν αγγεία σε πολύχρωμα γλυπτά. Επιπλέον, ζωντανεύουν ένα παραμύθι με πρωταγωνιστές αγαπημένα ζώα και κατασκευάζουν τις δικές τους αποκριάτικες μάσκες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Σαββατοκύριακου υλοποιούνται με την υποστήριξη της Raycap.

Για γονείς και παιδιά 2-4 ετών

«Το καρναβάλι των ζώων!»

Σάββατο 7/2 11:00-13:00

Σάββατο7/2 14:00-16:00

Σάββατο 28/2, 11:00-13:00

(επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)

Οι Απόκριες έρχονται κι εμείς τις υποδεχόμαστε όπως πάντα… μετά μουσικής! Με υπόκρουση τις μελωδίες του Καμίγ Σεν Σανς από το Καρναβάλι των ζώων, θα «μεταμορφωθούμε» για τη δική μας μουσική παρέλαση. Στη συνέχεια θα ζωντανέψουμε μαζί ένα παραμύθι με πρωταγωνιστές αγαπημένα μας ζώα. Άραγε, ποια από τα ζώα που θα συναντήσουμε σε αυτό το εργαστήριο κρύβονται στην Κυπριακή συλλογή του Μουσείου; Θα το ανακαλύψουμε μαζί και θα εμπνευστούμε για να δημιουργήσουμε τις δικές μας μάσκες!

Για γονείς και παιδιά 2-4 ετών

Με τη Μουσειοπαιδαγωγό-Μουσικό και Εικονογράφο Όλια Ντακογιάννη και τον Παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας Αλέξη Φωτεινό

Εισιτήριο 15€ (για 1 παιδί και 1 γονέα)

Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά

Πληροφορίες: Τ: 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

Για παιδιά 4-7 ετών

Ανακαλύπτοντας θησαυρούς του τότε και του σήμερα

«Η Μαγεία των χρωμάτων!»

Κυριακή 8/2 11:30-13:30

Σάββατο 14/2 14:00-16:00

Σάββατο 28/2 14:00-16:00

(επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)

Τα πήλινα ειδώλια από τις Μυκήνες και τη Βοιωτία που βρίσκονται στις συλλογές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης μαζί με τα έργα της Sonia Delaunay γίνονται έμπνευση για τη δημιουργία των πιο πολύχρωμων κουστουμιών! Τα παιδιά θα παίξουν και θα πειραματιστούν με τα χρώματα, δημιουργώντας τα πιο ευφάνταστα κουστούμια!

Για παιδιά 4-7 ετών

Με την Παιδαγωγό-Μουσειοπαιδαγωγό Φωτεινή Γκουντοπούλου και την Αρχαιολόγο – Μουσειοπαιδαγωγό Μυρτώ Ντούσκου.

Εισιτήριο 15€

Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά

Πληροφορίες: Τ: 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

Για παιδιά 7-11 ετών

Δίνοντας στα αγγεία… μια νέα ζωή!

Κυριακή 8/2, 14:30-16:30

Κυριακή 15/2, 11:30-13:30

Κυριακή 15/2, 14:30-16:30

(επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)

Ποιος θα φανταζόταν ότι τα λουλούδια και το χαρτί κάνουν ένα τόσο εντυπωσιακό δίδυμο;

Το εργαστήριο αυτό είναι εμπνευσμένο από τους αρχαίους ελληνικούς αμφορείς. Μαζί με τους μικρούς καλλιτέχνες θα δημιουργήσουμε χάρτινους αμφορείς, θα παίξουμε με σχήματα, χρώματα και μοτίβα της αρχαίας ελληνικής διακόσμησης, θα μεταμορφώσουμε τα αγγεία μας σε πολύχρωμα γλυπτά—και όλα αυτά μόνο με ψαλίδι, χαρτί και πολλή φαντασία!

Το εργαστήριο αυτό δείχνει στα παιδιά πως ακόμη και τα πιο απλά υλικά μπορούν να μεταμορφωθούν σε εντυπωσιακές και μοναδικές δημιουργίες!

Για παιδιά 7-11 ετών

Με την Εικαστικό – Μουσειοπαιδαγωγό Βίβιαν Εμμανουηλίδου και την Παιδαγωγό Μάγδα Αθανασίου

Εισιτήριο €15

Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά

Πληροφορίες: Τ. 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1

T: 210 7228321-3

Πληροφορίες: Τ. 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-13:00

Αγορά εισιτηρίων στο cycladic.gr

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις ημερομηνίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Σαββατοκύριακου στο www.cycladic.gr