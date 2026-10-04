Με επίκεντρο την εξωστρέφεια και τη δημιουργία μιας ουσιαστικής, βιωματικής σχέσης του κοινού με την τέχνη, το Μουσείο Βορρέ πλαισιώνει την περιοδική έκθεση «Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ» με ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ξεναγήσεων που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι εκθεσιακοί χώροι αλλά και ο κήπος του Μουσείου αποκτούν έναν πιο διαδραστικό χαρακτήρα και προσκαλούν επισκέπτες κάθε ηλικίας να εξερευνήσουν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια κολάζ (cut-outs), τεχνικές εκτύπωσης (foam print) και ζωγραφική πάνω σε ύφασμα, προσφέροντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν διαφορετικά μέσα και τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης.

Παράλληλα, μέσα από ειδικά οργανωμένες ξεναγήσεις με την επιμελήτρια της έκθεσης, το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τα έργα και τη συλλογή του Μουσείου, να ανακαλύψει νέες οπτικές προσέγγισης της τέχνης και να συνδέσει την παρατήρηση με την προσωπική δημιουργική εμπειρία. Έτσι, το Μουσείο μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, συμμετοχής και καλλιτεχνικής έκφρασης για μικρούς και μεγάλους.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά

Πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί! Εργαστήριο cut-outs (Ηλικίες 8-13)

Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών

Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 11:30-14:30

Μια βιωματική εμπειρία που συνδέει τη γλυπτική συλλογή του Μουσείου με τις εφαρμοσμένες και γραφικές τέχνες. Οι συμμετέχοντες εξερευνούν τα γλυπτά του Μουσείου Βορρέ, παρατηρώντας τις μεταβολές των όγκων και των σκιών, και στη συνέχεια μεταφέρουν την εμπειρία τους στο χαρτί. Με την τεχνική του cut-out κολάζ, πειραματίζονται με σχήματα και υφές, δημιουργώντας τις δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις.

Πληροφορίες:

Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις Tania Cimatti (εικονογράφο) & Έφη Κουκιά (designer)

Ημερομηνία: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Ώρες: 11:30-14:30

Κόστος συμμετοχής: €15 ευρώ

Πληροφορίες/Κρατήσεις: https://www.vorresmuseum.gr/program/rock-paper-scissors-pencil-cut-out-workshop/

Πόσα λουλούδια μπορείς να πάρεις σπίτι; Εργαστήριο foam print (Ηλικίες 8-13)

Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών

Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 11:30-14:30

Πόσα λουλούδια χωρούν σε μια «χάρτινη ανθοδέσμη»; Το εργαστήριο ξεκινά με εξερεύνηση και καταγραφή στον κήπο του Μουσείου Βορρέ. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μεταφέρουν τα σχέδια και άλλα ευρήματά τους σε μήτρες φελιζόλ και γνωρίζουν απλές τεχνικές εκτύπωσης με μελάνι και ρολά. Δημιουργούν μια ομαδική αφίσα και ο καθένας φεύγει με τη δική του «χάρτινη ανθοδέσμη» από τυπώματα.

Πληροφορίες:

Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις Tania Cimatti (εικονογράφο) & Έφη Κουκιά (designer)

Ημερομηνία: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

Ώρες: 11:30-14:30

Κόστος συμμετοχής: €15 ευρώ

Πληροφορίες/Κρατήσεις: https://www.vorresmuseum.gr/program/how-many-flowers-can-you-take-home-foam-print-workshop/

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για ενήλικες

Οπτικά λεξιλόγια: Eργαστήριο ζωγραφικής σε ύφασμα στον κήπο (65+)

Εκπαιδευτικό εργαστήριο για 65+

Κυριακές 18 & 25 Οκτωβρίου, 11:30-14:30

Ένα εργαστήριο εμπνευσμένο από το έργο της Μπίας Ντάβου, τις γεωμετρικές δομές και την ποιητική της αφαίρεσης. Οι συμμετέχοντες εξερευνούν τη σχέση ανάμεσα στη ζωγραφική και τη γλυπτική, δημιουργούν τα δικά τους έργα με σχέδιο και χρώμα πάνω σε πανί και, στη συνέχεια, τα εντάσσουν σε μια εφήμερη συλλογική εγκατάσταση στον κήπο του Μουσείου.

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικό εργαστήριο για 65+

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την εικαστικό Σοφία Σιμάκη

Εργαστήρια «Τεχνικές και Υλικά» με αφορμή το έργο της Μπίας Ντάβου Ανάπτυγμα από προγραμματιστή (1973), από την έκθεση «Αναδρομικά».

Ημερομηνίες: Κυριακές 18 & 25 Οκτωβρίου 2026

Ώρες: 11:30-14:30

Κόστος συμμετοχής: €30 ευρώ (και για τις δύο συναντήσεις του κύκλου)

Απαραίτητη η συμμετοχή και στις δύο συναντήσεις της θεματικής ενότητας.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: https://www.vorresmuseum.gr/program/visual-vocabularies-fabric-painting-workshop-in-the-garden/

Σχεδιασμός/επιμέλεια εκπαιδευτικών δράσεων: Μυρτώ Λάβδα

Έκθεση

Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ

Επιμέλεια: Εβίτα Τσοκάντα

Η έκθεση Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση της συλλογής σύγχρονης τέχνης μέσα από θεματικές ενότητες που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα, υπερβαίνοντας τη συμβατική χρονολογική παρουσίαση.

Συγκεντρώνοντας έργα από τη μεταπολεμική περίοδο έως τα τέλη του 20ού αιώνα, αναδεικνύει άγνωστες ή λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της συλλογής — με έργα των Λιλής Αρλιώτη, Γιώργου Ιωάννου, Βαλέριου Καλούτση και Δημήτρη Ντοκατζή — ενώ παράλληλα επαναπλαισιώνει σημαντικά έργα καλλιτεχνών όπως ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Πάνος Βαλσαμάκης, η Νίκη Καναγκίνη και ο Γιάννης Κουνέλλης.

Ξεναγήσεις

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ» θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις ανοιχτές στο κοινό από την επιμελήτρια της έκθεσης και ιστορικό τέχνης Εβίτα Τσοκάντα.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση:

https://www.vorresmuseum.gr/program/retrospectively-selections-from-the-vorres-museum-collection/

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ώρες Λειτουργίας Μουσείου

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 14:00

Καθημερινές: με ραντεβού, για οργανωμένες ομάδες άνω των 20 ατόμων.

Tocafé

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 16:00 – 01:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 16:00

Δευτέρα & Τετάρτη: Κλειστό

Διεύθυνση

Μουσείο Βορρέ

Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1, Παιανία, Αττική 19002

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: €5

Μειωμένο εισιτήριο: €3

(Μαθητές, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών)