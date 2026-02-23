«Εκπομπή» στο Black Duck με τη Γεωργία Δρακάκη. Κάθε Τρίτη και ένα επεισόδιο μίας «Εκπομπής».

Κάθε Τρίτη με διαφορετικούς καλεσμένους. Κάθε Τρίτη και ένα διαφορετικό θέμα. Όλα με πρωταγωνιστές τον Λόγο (και το παράλογο!) και τη μουσική.

Μία εκπομπή, λοιπόν, που θα ανέβει σταδιακά, επεισόδιο το επεισόδιο, από τα τέλη Μαρτίου στο YouTube, αφού πρώτα θα έχει βιντεοσκοπηθεί με ζωντανό κοινό την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, 3, 10 και 17 Μαρτίου στο Black Duck.

Κάθε φορά με διαφορετική θεματολογία, μέσα από το προσωπικό φίλτρο και αισθητική της Γεωργίας Δρακάκη, η οποία θα παντρέψει on stage και live τις ιδιότητές της: συγγραφέας, δημοσιογράφος, τραγουδίστρια.

Αναλυτικά:

Τρίτη [24 Φλεβάρη]

Επεισόδιο 01: Αριστοτέλους και Iθάκης γωνία

Τραγούδια των δρόμων και των διαδρομών. Των έξω διαδρομών, στην πόλη και των μέσα, στον εαυτό μας. Η ενηλικίωση που μοιάζει με μια μεγάλη λεωφόρο. Μια Ακρόπολη στο βάθος-κάτι σαν φως, κάτι σαν δικαιοσύνη.

Καλεσμένοι: Ζαχαρίας Καρούνης, Σοφία Αρβανίτη, Πένυ Ξενάκη, Kostis Talos και Θράσος Καμινάκης

Τρίτη [3 Μάρτη]

Επεισόδιο 02: Όχι μαζί

Τραγούδια του χωρισμού και του χωριστά. Του ανεκπλήρωτου έρωτα. Της αδόκητης καψούρας. Των ανθρώπων που δεν ζουν κάτω από την ίδια στέγη και, ίσως, βρίσκονται πιο κοντά από εκείνους που μοιράζονται ένα κοινό κρεβάτι.

Καλεσμένοι: Αντώνης Απέργης, Δημήτρης Μπάκουλης, Ευτυχία Μητρίτσα, Θωμάς Φώτης, Νίκη Σερέτη και Στέλιος Δημόπουλος

Τρίτη [10 Μάρτη]

Επεισόδιο 03: Τα κόκκινα τα μπλουζ

Η Μελαγχολία είναι modusvivendi και ουδεμία σχέση έχει με την κατάθλιψη. Μόνο όσες και όσοι κοινωνούν τη χαρά της ζωής, αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ράγισμα, να μπορεί να μπει λίγο σκοτάδι και να βγει λίγο φως. Ρεμπέτικα, τάνγκο, βαλσάκια, soul κομμάτια, εσωστρέφεια και παλιές ιστορίες.

Καλεσμένοι: Sugahspank, Άγγελος Παπαδημητρίου, Δημήτρης Μυστακίδης και Πέρης Μιχαηλίδης

Τρίτη [17 Μάρτη]

Επεισόδιο 04: Νύχτα ξελογιάστρα

Τραγούδια και αφηγήσεις της νύχτας, του φεγγαριού, των ξενύχτηδων, των σκυλάδικων, των μοναχικών ξημερωμάτων με τσιγάρο και με κέφι κακό ή καλό. Μια βραδιά αφιερωμένη στα φώτα που σβήνουν και στις πανσελήνους που μας παρηγορούν καθώς πίνουμε, σπάμε, χορεύουμε, γλεντάμε. Καθώς πονάμε. Και ξενυχτάμε.

Καλεσμένοι:Θάνος Αλεξανδρής,Αντώνης Μιτζέλος, Στάθης Δρογώσης, Έλενα Στάθη, Νίκος Σκαραβαίος.

Η διάρκεια της κάθε εκπομπής-παράστασης θα είναι δύο ώρες.

Αρχισυνταξία – παρουσίαση – τραγούδι: Γεωργία Δρακάκη

Στο πιάνο o Λουκάς Κουρλής

Σκηνοθετική επιμέλεια: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

Art Direction: Ελένη Καράκου

Video/Φωτογραφίες: Μαρκέλλος Πλακίτσης

Οπτικό Υλικό: Μπάμπης Μελικίδης

Info

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, 3, 10 και 17 Μαρτίου

Black Duck (Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 5- 7)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103252396

Είσοδος: 15 ευρώ

Ώρα έναρξης: 21.00