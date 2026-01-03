Έκθεση με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τον θάνατό του Φράνκο Μπατιάτο που τιμά την ανθρώπινη και μουσική ιδιοφυΐα ενός καλλιτέχνη απαράμιλλου στην ιστορία της ιταλικής μουσικής εγκαινιάζεται στις 31 Ιανουαρίου στο Εθνικό Μουσείο Τεχνών του 21ου Αιώνα MAXXI, στη Ρώμη.

Η έκθεση «Franco Battiato. Un’altra vita» περιγράφεται ως μια εμπειρία που ξεπερνά τη μουσική και τον χρόνο, για να αφηγηθεί την ιστορία ενός ολοκληρωμένου καλλιτέχνη: τραγουδοποιού, μουσικού, ποιητή, φιλοσόφου, διανοούμενου. Κάθε πτυχή του ταλέντου του Φράνκο Μπατιάτο αντηχεί σε όλη την έκθεση και αναδεικνύει τη δύναμη ενός οράματος που έχει εκτείνεται σε είδη, γλώσσες και δεκαετίες.

Σε έναν κεντρικό χώρο αφιερωμένο στην ακρόαση, οι επισκέπτες βυθίζονται σε μια ηχητική εμπειρία. Στη συνέχεια εξώφυλλα άλμπουμ, ιστορικές αφίσες, φωτογραφίες και σπάνια αναμνηστικά αφηγούνται την πολυπλοκότητα ενός καλλιτέχνη που έφερε επανάσταση στην ιταλική μουσική.

Πέρα από τη μουσική του πλευρά, ο Μπατιάτο ήταν επίσης παθιασμένος με την τέχνη της Μέσης Ανατολής: για αυτόν τον λόγο, η έκθεση ζωντανεύει μια πρωτότυπη εικαστική πτυχή, που χαρακτηρίζεται από συμβολικές αναφορές.

Οι ενότητες που είναι αφιερωμένες στη ζωή και την τέχνη του Σικελού συνθέτη είναι: Η Αρχή (από τη Σικελία στο Μιλάνο), Πειραματισμός (από την ακουστική στην ηλεκτρονική), Επιτυχία (από την πρωτοπορία στην ποπ), Μυστικισμός (ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση), Άνθρωπος (επιστροφή στις ρίζες), Ο Συνθέτης και Από τον Ήχο στην Εικόνα (ο κινηματογράφος του Battiato).

Η έκθεση που είναι συμπαραγωγή του υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας και του Εθνικού Μουσείου Τεχνών του 21ου Αιώνα MAXXI, διοργανώνεται από την C.O.R. σε συνεργασία με το Ίδρυμα Φράνκο Μπατιάτο σε επιμέλεια του Τζόρτζιο Καλκάρα.

Η έκθεση «Franco Battiato. Un’altra vita» θα διαρκέσει έως τις 26 Απριλίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ