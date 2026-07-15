Η Κυριακή Γιαννοπούλου παρουσιάζει την εικαστική εγκατάσταση «Οφηλία», μια έκθεση που διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην ταυτότητα και το κοινωνικό βλέμμα, αντλώντας έμπνευση από τη μορφή της Οφηλίας του Σαίξπηρ.

Η έκθεση «Οφηλία» παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και ιδιαίτερα συνεκτική εικαστική πρόταση, όπου η ζωγραφική, η γλυπτική και οι εγκαταστάσεις συνυπάρχουν αρμονικά, δημιουργώντας ένα ενιαίο αφηγηματικό σύνολο.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο είναι η ευρηματική χρήση φυσικών υλικών, όπως σύρμα, ξύλο, στάχυα, κουκούλια και φυτικά στοιχεία. Τα υλικά δεν λειτουργούν μόνο ως αισθητική επιλογή, αλλά αποκτούν συμβολικό χαρακτήρα, αποδίδοντας έννοιες όπως η ταυτότητα, η μεταμόρφωση, η μνήμη, η ευθραυστότητα και η σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση.

Οι γλυπτικές μορφές εντυπωσιάζουν με την πρωτοτυπία και την εκφραστικότητά τους, ενώ οι ζωγραφικές συνθέσεις συμπληρώνουν οργανικά την αφήγηση της έκθεσης. Η συγκεκριμένη χρωματική παλέτα και η χρήση φυσικών υφών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και εσωτερικής αναζήτησης, προσκαλώντας τον θεατή σε μια πιο προσωπική και βιωματική προσέγγιση των έργων.

Πρόκειται για μια ώριμη εικαστική πρόταση με ισχυρή προσωπική ταυτότητα και σαφή καλλιτεχνική συνέπεια.

Η «Οφηλία» δεν επιδιώκει τον εύκολο εντυπωσιασμό αλλά προσφέρει μια ουσιαστική εμπειρία, όπου η αισθητική, ο συμβολισμός και η δεξιοτεχνία συνθέτουν ένα αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου που παραμένει στη μνήμη του επισκέπτη.

Η Οφηλία λειτουργεί ως συμβολική μορφή μετάβασης και μεταμόρφωσης. Δεν παρουσιάζεται ως παθητικό πρόσωπο, αλλά ως μια ύπαρξη που αμφισβητεί τους επιβεβλημένους ρόλους και αναζητά έναν διαφορετικό ορισμό του εαυτού. Τα υλικά της εγκατάστασης —κουκούλια, σίδερο, στάχυα, φυτά και νερό— φέρουν συμβολισμούς που συνδέονται με την ευθραυστότητα, την καταπίεση, τη ζωή, τη μνήμη και την αναγέννηση.

Κεντρικό στοιχείο του έργου αποτελεί η βιντεοπροβολή πολλών διαφορετικών ανθρώπινων προσώπων. Οι μορφές αυτές λειτουργούν ως αντανάκλαση της συλλογικής ανθρώπινης εμπειρίας, υποδηλώνοντας ότι η ταυτότητα δεν είναι αποκλειστικά ατομική αλλά συγκροτείται μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους. Καθώς ο θεατής βλέπει το είδωλό του να συγχωνεύεται με τις προβαλλόμενες εικόνες στο νερό, καλείται να αναρωτηθεί: Πόσο από αυτό που είμαστε προέρχεται από εμάς και πόσο από τα βλέμματα των άλλων;

Η έκθεση προτείνει έναν χώρο στοχασμού γύρω από το σώμα, το φύλο, τη μνήμη και την πολλαπλότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, υπενθυμίζοντας ότι η ταυτότητα αποτελεί μια ανοιχτή και διαρκώς μεταβαλλόμενη διαδικασία.