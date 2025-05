Είναι περισσότερο γνωστή για το θρυλικό εξώφυλλο του άλμπουμ «Easter» της Πάτι Σμιθ και το φωτογραφικό της βιβλίο «Bruce Springsteen & The E Street Band», το οποίο αποτυπώνει την ενέργεια της περιοδείας Darkness on the Edge of Town του 1978.

H Λιν Γκόλντσμιθ, μια από τις πιο εμβληματικές φωτογράφους της αμερικανικής μουσικής και πολιτιστικής σκηνής συμμετέχει με την έκθεση «Rock n Roll Stories» στο Φεστιβάλ Μουσικής και Τέχνης Contrast Ibiza, στο πολιτιστικό κέντρο Sa Punta des Molí στο Σαν Άντονι, στην Ίμπιζα.

Γνωστή για την ικανότητά της να αποτυπώνει την ουσία των θρύλων της ροκ, η Λιν Γκόλντσμιθ έχει αφιερώσει πάνω από πέντε δεκαετίες καταγράφοντας τις πιο διάσημες προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας.

Η φωτογράφος από τη Νέα Υόρκη έχει δημιουργήσει προσωπικά πορτρέτα και στιγμές επί σκηνής σπουδαίων μουσικών όπως οι Μπομπ Μάρλεϊ, Τομ Πέτι, Στινγκ, Μάικλ Τζάκσον και, Ντέιβιντ Μπόουι, Ίγκι Ποπ και Μπομπ Ντίλαν και των συγκροτημάτων The Beatles και The Rolling Stones.

Παρά τις σπουδές της στην Αγγλική Λογοτεχνία και την Ψυχολογία, η επιθυμία της για καριέρα στις τέχνες ήταν μεγαλύτερη, κάτι που την οδήγησε στη σκηνοθεσία τηλεόρασης και κινηματογράφου και αργότερα σε μια στροφή προς τη φωτογραφία. Ξεκίνησε επαγγελματικά τη δεκαετία του ’70 και εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρος.

Η Λιν Γκόλντσμιθ έχει αναγνωριστεί διεθνώς, κερδίζοντας το βραβείο World Press Photo το 1985, τα έργα της φιλοξενούνται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) και το Smithsonian, και οι εικόνες της έχουν φιλοξενηθεί στα εξώφυλλα των Time, Newsweek και The New Yorker.

Έχουν εκδοθεί περισσότερα από 30 φωτογραφικά βιβλία της και έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα με τα best seller των New York Times.

Η ατομική έκθεση της Λιν Γκόλντσμιθ, η οποία εγκαινιάστηκε στις 10 Μαΐου στο Sa Punta des Molí και θα διαρκέσει έως τις 28 Μαϊου, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες να εξερευνήσουν το έργο της.