Τα διαφορετικά στυλ μόδας που υιοθέτησε η αείμνηστη βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να παρουσιαστούν σε μια μεγάλη έκθεση τον επόμενο χρόνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Περίπου 200 αντικείμενα, όπως φορέματα και κοσμήματα, καπέλα και παπούτσια, θα συνθέσουν τη μεγαλύτερη έκθεση ρούχων της αείμνηστης βασίλισσας.

Αντικείμενα από την παιδική της ηλικία μέχρι τις δεκαετίες της μακράς βασιλείας της, θα συμπεριληφθούν στην έκθεση «Queen Elizabeth II: Her Life in Style» που διοργανώνεται με αφορμή την εκατονταετηρίδα από τη γέννησή της.

Ένα από τα πρώτα σωζόμενα ρούχα από την γκαρνταρόμπα της που θα παρουσιαστεί είναι ένα ασημένιο φόρεμα για παράνυμφες από λαμέ και τούλι, το οποίο φόρεσε σε ηλικία οκτώ ετών το 1934 στον γάμο του θείου της, Δούκα του Κεντ.

