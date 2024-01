Η εταιρεία παραγωγής ταινιών τρόμου «Blumhouse» πρόκειται να εγκαινιάσει νέο εκθεσιακό χώρο στο ξενοδοχείο, στο Κολοράντο που ήταν η αρχική έμπνευση για την κλασική ταινία του είδους «The Shining» (Η Λάμψη) του 1980 του Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Το ξενοδοχείο Stanley στο Estes Park του Κολοράντο θα φιλοξενήσε το Κέντρο Κινηματογράφου Στάνλεϊ, έναν εκθεσιακό χώρο 930 τετραγωνικών μέτρων, τον οποίο η Blumhouse, που διαχειρίζεται την τοποθεσία μαζί με το Γραφείο Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και Μέσων του Κολοράντο, περιγράφει ως «έναν αληθινό προορισμό τρόμου».

Ο χώρος αναμένεται να στεγάσει μια σειρά εκθεμάτων από τον εκτενή κατάλογο ταινιών τρόμου, τηλεοπτικών εκπομπών και παιχνιδιών της Blumhouse, «ένα μίνι Μουσείο αφιερωμένο στον τρόμο».

«Εδώ είναι η Blumhouse!» ανέφερε ο κυβερνήτης του Κολοράντο, Τζάρεντ Πόλις. «Αυτό το εμβληματικό ξενοδοχείο του Κολοράντο θα έχει τώρα ένα νέο στοιχείο διασκέδασης και τρόμου για τους κατοίκους του Κολοράντο και τους επισκέπτες σε όλο τον κόσμο για να το απολαύσουν» σημείωσε προσθέτοντας ότι θα προσελκύσει τουρίστες και θα ενισχύσει την οικονομία της πολιτείας. «Ανυπομονώ να δω την έκθεση και είμαι χαρούμενος που η διοίκησή μας μπορεί να βοηθήσει να γίνει αυτό δυνατό» τόνισε.

Η Blumhouse είναι παραγωγός ταινιών τρόμου, μεταξύ άλλων των Paranormal Activity, Get Out, M3GAN, The Purge και Five Nights at Freddy’s. Ο διευθύνων σύμβουλος της, Τζέισον Μπλουμ, δήλωσε: «Το ξενοδοχείο Stanley είναι ιερό έδαφος για τους λάτρεις του τρόμου. Οι θαυμαστές θα έρθουν πιο κοντά από ποτέ στις αγαπημένες τους ταινίες, αν και μπορεί να θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις με μερικά από τα «αντικείμενα» της συλλογής μας».

