Σφοδρές συζητήσεις έχει πυροδοτήσει η πρόσφατη κινηματογραφική διασκευή της ταινίας «Ανεμοδαρμένα ύψη», εξαιτίας μιας τολμηρής σεναριακής παρέμβασης που διαφοροποιείται αισθητά από το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ. Οι δημιουργοί επέλεξαν να αναδιαμορφώσουν τη δυναμική ανάμεσα στην Ιζαμπέλα και τον Χίθκλιφ, προσθέτοντας σκηνή με ξεκάθαρες αναφορές σε BDSM, στοιχείο που δεν συναντάται στο πρωτότυπο έργο.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι, σημείωσε εμπορική επιτυχία το πρώτο της Σαββατοκύριακο, αγγίζοντας τα 82 εκατομμύρια δολάρια σε διεθνές επίπεδο.

Το μεγαλύτερο κύμα αντιδράσεων προκάλεσε σκηνή ανάμεσα στον Χίθκλιφ και την Ιζαμπέλα, την οποία υποδύεται η Άλισον Όλιβερ. Στο επίμαχο απόσπασμα, η Ιζαμπέλα εμφανίζεται με κολάρο, γονατισμένη, ενώ ο Χίθκλιφ της δίνει εντολή να «μείνει», με την ίδια να αντιδρά με ένα χαμόγελο που αρκετοί θεατές χαρακτήρισαν αλλόκοτο.

Η απόκλιση από το βιβλίο έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί κάνουν λόγο για αλλοίωση του χαρακτήρα και για προσέγγιση που αγγίζει τα όρια του μισογυνισμού, επισημαίνοντας ότι στο μυθιστόρημα, η Ιζαμπέλα παρουσιάζεται ως θύμα της σκληρότητας του Χίθκλιφ και μέρος της εκδικητικής του στάσης απέναντι στην Κάθριν -και όχι ως πρόσωπο που συμμετέχει συναινετικά σε μια τέτοια σχέση.

Η σκηνοθέτις Έμεραλντ Φένελ υπερασπίστηκε τις επιλογές της, σημειώνοντας ότι η περιορισμένη διάρκεια μιας ταινίας απαιτεί δύσκολες αποφάσεις και ότι μια σειρά 10 επεισοδίων, θα επέτρεπε πιο πλήρη κάλυψη της ιστορίας.

Η Άλισον Όλιβερ αποκάλυψε ότι συνεργάστηκε με τη διευθύντρια κίνησης Πόλι Μπένετ για να δουλέψει τη «σκυλίσια» στάση της σκηνής, προκειμένου να αποδοθεί το καταπιεσμένο και ανοργάνωτο χάος της Ιζαμπέλα στην καινούργια κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

«Wuthering Heights» σε σκηνοθεσία Έμεραλντ Φένελ, με τους Μάργκο Ρόμπι, Τζέικομπ Ελόρντι, Όουεν Κούπερ, Μάρτιν Κλουνς, Εϊμι Μόργκαν κα.