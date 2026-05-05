Με ένα νέο τραγούδι, που έχει όλες τις προδιαγραφές να εξελιχθεί σε μεγάλη επιτυχία, συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της με τη Sonar Music, η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία περιμένει με ανυπομονησία τον δεύτερο καρπό του έρωτα της με τον Δημήτρη Βεργίνη, μας παρουσιάζει το νέο της single, που έχει τίτλο «Οι ματιές».

Πρόκειται για ένα δυναμικό τραγούδι, που αναμένεται να χορευτεί πολύ αυτό το καλοκαίρι, με τον Κωνσταντίνο Παντζή να υπογράφει τη μουσική και την παραγωγή του και τον Βασίλη Δήμα τους στίχους του.

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου εντυπωσιάζει στο νέο βίντεο κλιπ, το οποίο είναι σε σκηνοθεσία του Πέτρου Σκούτα.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια εμφανίζεται σε αυτό πιο λαμπερή από ποτέ, με φουσκωμένη κοιλίτσα, κλέβοντας την παράσταση.

